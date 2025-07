Ameriški zvezni sodnik Arun Subramanian je v sredo zavrnil prošnjo odvetnikov Seana Diddyja Combsa, naj mu odobri izpustitev proti varščini do izreka sodbe. Porota ga je pred tem oprostila treh najtežjih točk obtožnice in spoznala za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, poročajo ameriški mediji.

Sodnik je za datum izreka sodbe določil 3. oktober, kar pomeni, da bo Combs najmanj do takrat v zveznem zaporu v newyorškem Brooklynu, kjer je že vse od aretacije septembra lani. Subramanian je prošnjo Combsovih odvetnikov za odobritev varščine zavrnil že pred sodnim procesom, ki se je z izbiro porote začel maja letos. Tokrat je ponovil, da se od takrat ni spremenilo nič zelo ključnega v prid obtoženca, svoje odločitve zato ne bo spremenil, poroča televizija Fox.

V najslabšem primeru do pet let zaporne kazni

Po trditvah ameriških pravnih analitikov Combsu v najslabšem primeru teoretično grozi 20 let zapora, saj je za vsako od dveh kaznivih dejanj prevoza oseb za namen prostitucije zagrožena najvišja kazen deset let zapora. Vendar pa se jih večina strinja, da tako visoke kazni ne bo dobil.

Menijo, da se mu obeta v najslabšem primeru do pet let zaporne kazni, bolj verjetno dve, sodnik pa ga lahko tudi izpusti na prostost.

Skica Diddyjevega odziva, ko ga je porota oprostila najresnejših točk obtožnice. Foto: Reuters

Porota je Combsa oprostila obtožbe kriminalnega združevanja in dveh dveh točk siljenja v prostitucijo. Kriv pa je, da je nekdanjo varovanko Cassie Ventura in drugo tožnico, ki je pričala pod psevdonimom Jane, prevažal iz države v državo. Na njegovih razvpitih zabavah "freak off" sta imeli spolne odnose z moškimi prostituti. Porota je sprejela argument obrambe, da sta obe ženski prostovoljno sodelovali v spolnih odnosih, obenem pa tudi argument tožilstva, da je pri tem šlo za prostitucijo, pri čemer jim ni bilo treba dokazati, ali je bilo to prostovoljno ali ne.

Pred dvorano zveznega sodišča na Manhattnu se je zbrala skupina Combsovih podpornikov, ki so čakali na informacijo, ali ga bo sodnik izpustil na prostost. Mahali so s stekleničkami olja za telo, ki se je intenzivno uporabljalo na "freak offs", po sodni zavrnitvi varščine pa so se razočarani razšli.

Odmevala njegova zveza z Jennifer Lopez

Sean John Combs se je rodil 4. novembra 1969 v Harlemu in je leta 1990 kot pripravnik vstopil v glasbeno industrijo pri založbi Uptown Records, kjer je sčasoma postal vodja oddelka za nove glasbenike. Kasneje je ustanovil lastno založbo Bad Boy Records in sledila je njegova uspešna glasbena kariera, med katero je med drugim osvojil glasbeno nagrado grammy. Podal se je tudi v Hollywood in resničnostne šove. V javnosti je odmevala njegova zveza z Jennifer Lopez.

Combs, znan tudi kot Diddy in Puff Daddy, velja za ključno osebnost pri svetovnem vzponu hip-hopa ob koncu 20. stoletja. Pripomogel je k nastanku številnih glasbenih zvezd rapa in R&B glasbe, kot so Notorious. B.I.G. in Mary J. Blige.

