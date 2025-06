Obstajajo filmi, ki se slabo postarajo, in filmi, ki so pred svojim časom, a redko naletimo na film, ki je oboje. Dobrodošli na Superžuru, anemični komediji, ki je nevede ali pa morda mimogrede razkrila formule zlorab v glasbeni in filmski industriji ter napovedala propad Seana Combsa, znanega kot Puff Daddy in P. Diddy.

Sodni proces proti raperju in glasbenemu producentu Seanu Combsu je na vrhuncu, kmalu bo o njegovi krivdi odločala porota. Combs je obtožen večletnega kriminalnega delovanja, med drugim prisilne trgovine z ljudmi s spolnimi storitvami, prevoza prek državnih meja za prostitucijo, požiga in izsiljevalske zarote. Pevec in producent, ki je zaslovel s hiti, kot sta Missing You in Satisfy You, je kasneje postal eden najvplivnejših ljudi v glasbenem svetu, čisto pravi mogotec. A kot pravi obtožnica, naj bi bila njegova prava moč v prostituciji, izkoriščanju in izsiljevanju.

Seks, droge in rokenrol

To je še toliko zanimivejše zaradi Combsove edine večje filmske vloge, kjer igra človeka, ki počne prav takšne reči. V filmu Superžur (Get Him to the Greek) iz leta 2010 igra namreč stranski lik, direktorja glasbene založbe po imenu Sergio Roma. Ta skozi zgodbo filma svojega zaposlenega sili v vse več nelegalnih stvari in celo v spolni odnos s prostitutko, obenem pa se trudi spraviti rock zvezdnika na oder, pa čeprav ga mora pitati z mamili, alkoholom, protibolečinskimi tabletami in lažnimi obljubami.

Poglejte napovednik filma Superžur:

Kot je že povzel The Hollywood Reporter, so Combsove nekdanje asistentke in varnostniki na sojenju pričali o praktično istih ali pa vsaj zelo podobnih stvareh, kot so prikazane v tem filmu. Ne le, da jih je na podoben način verbalno zlorabljal, žalil in izsiljeval, silil jih je tudi k nabavi mamil med potovanji in tovorjenju mamil prek meja. V filmu tako glavni junak Aaron prosi Sergia za nasvet, kako naj se rock zvezdniku izgovori, da zanj ne bo na letalo tihotapil heroina, Sergio pa mu odvrne, da je to njegov trenutek, njegova priložnost za uspeh, in naj kar mirno stlači vrečko z rjavim praškom v tazadnjo.

Odfriknjene zabave

Potem so tukaj seveda zloglasne zabave, ki jih je prirejal Diddy. Čeprav je bil znan po uglajenih, gala oz. t. i. belih zabavah, kjer so vsi morali biti oblečeni v belo, se je na sojenju razkrilo, da je prirejal tudi t. i. odfriknjene zabave, kjer so se konzumirale ogromne količine drog, tudi pod prisilo, sledile so orgije, za nekatere prav tako pod prisilo, te pa so se pogosto razvile v nasilje. V Superžuru vidimo "lahkotnejšo" različico tega, kjer v striptiz klubu v Las Vegasu Sergio prisili Aarona v spolni odnos s prostitutko, pri čemer ga ta na koncu bolj ali manj posili, saj upa, da bo dobila možnost glasbene kariere, če ustreže mogulu. Kasneje, nepovezano, sledijo še pretepi in požig sobe.

Sergio (Combs) v filmu Aarona (Jonah Hill) prisili v spolni odnos s prostitutko. Foto: Guliverimage

Prav ta scena najbolj prikaže, kako slabo se je film postaral, saj je predstavljena kot humoristična, češ, saj vsi vemo, da je moškim vedno do seksa, tudi ko jih nekdo v to prisili. Čeprav film vključuje tudi nekaj dobrega humorja in subtilne družbene kritike, vsakih nekaj minut postane kot tisti ostareli sorodnik, ki na družinskem slavju preveč popije in začne mladini govoriti pokvarjene vice.

In še zlagani prerojeni kristjan

A film ne napove zgolj Combsovega propada, temveč tudi usodo glavnega igralca Russlla Branda. Angleški komik, igralec in pevec v Superžuru igra propadlega rock zvezdnika Aldousa Snowa, ki si skuša rešiti kariero. V prvi sceni namreč vidimo, kako si jo je uničil z obupno in neverjetno pokroviteljsko pesmijo African Child, ki naj bi prinesla mir v "Darfur, Ruando ali nekam tam pač," kot se sam izrazi. Pesem kasneje v filmu označijo za hujši zločin nad Afriko, kot je bil apartheid.

Še en pozneje padli zvezdnik v filmu Superžur je komik Russell Brand (desno). Foto: Guliverimage

Po seriji obtožb o posilstvih, poskusih posilstva in razkazovanju je Brand na novo odkril spiritualnost, s katero je opletal že tekom svoje kariere, in se predstavil kot na novo rojeni kristjan. Skozi kopico podkastov tako pridiga podobne moškosferne ideje kot Jordan Peterson, a je ob tem videti tako religiozno ganjen – povsem zlagano in plehko –, da je prav neverjetno, kako ne prepozna, da se je nekoč norčeval točno iz tega.

Kot da to ne bi bilo dovolj, uspe Superžur še bolj nazorno pokazati, kako je gibanje #jaztudi spremenilo Hollywood. Poleg Combsa in Branda v filmu namreč vidimo še več igralcev, ki so bili kasneje obtoženih spolnih napadov oziroma nadlegovanja: T.J. Millerja, Aziza Ansarija in Johnnyja Deppa. A brez skrbi, v filmu so tudi Jonah Hill, Lars Ulrich, Colm Meaney in Rose Byrne, ki so še zmeraj v redu.

Superžur si je mogoče občasno ogledati na TV-sporedu in na Netflixu. Film je nastal v zadnjem valu filmskih komedij, ko so te občasno še pritegnile gledalce v kino, preden so jih zasenčili filmi o superjunakih, žanr pa se je bolj ali manj preselil na pretočnike. Humor tega filma je pečat časa, v katerem je nastal, in tako lahko vsakogar, ki tarna o dobrih, starih časih, ko so filmi še bili drzni, napotite na ogled tega filma – naj se poskusi nasmejati. Šale o posilstvih in zlorabah nikoli niso bile smešne, ko jih poskušajo odigrati ljudje, ki so obtoženi teh zločinov, pa še toliko manj.