Avtor:
STA

Sobota,
9. 8. 2025,
9.23

Sobota, 9. 8. 2025, 9.23

6 minut

V ZDA sodijo varnostniku ekipe Miami Heat zaradi kraje dresov

Avtor:
STA

Miami Heat Tyler Herro | Miami Heat. | Foto Reuters

Miami Heat.

Foto: Reuters

V Združenih državah Amerike se je začelo sojenje nekdanjemu varnostniku košarkarske ekipe Miami Heat. Obtožen je kraje in nato prodaje dresov in drugih spominkov ekipe severnoameriške lige NBA v vrednosti dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov), poroča ESPN.

Ameriško državno tožilstvo za južno okrožje Floride in zvezni preiskovalni urad FBI v Miamiju sta aprila preiskala dom 62-letnega Marcosa Thomasa Pereza. Zasegli so približno 300 ukradenih tekmovalnih dresov in drugih predmetov. V klubu so potrdili, da so predmete odtujili iz njihove dvorane.

Po obtožnici je upokojeni policist predmete prodal spletnim posrednikom. V treh letih naj bi prodal več kot 100 ukradenih predmetov za približno dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov) in jih prevažal čez meje zveznih držav ter ponujal morebitnim kupcem, pogosto po ugodnih cenah.

Oblasti trdijo, da je obtoženi med drugim prodal dres Miami Heat, ki ga je LeBron James nosil med finalom lige NBA, za približno 100.000 dolarjev (86.000 evrov). Isti dres so kasneje prodali na dražbi pri Sotheby'su za 3,7 milijona dolarjev (3,2 milijona evrov).

Perez je delal za Heat med letoma 2016 in 2021, od leta 2022 do letos pa kot varnostnik v ligi NBA. Skrbel je za varnost med tekmami v Kaseya Centru. Bil je eden redkih zaposlenih, ki so imeli dostop do varne sobe, kjer so hranili spominke, ki naj bi jih nato razstavili v načrtovanem klubskem muzeju.

