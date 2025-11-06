Mariborčan osumljen treh kaznivih dejanj velike tatvine

Policisti so v sredo odvzeli prostost 45-letnemu moškemu z območja Maribora, ki ga sumijo storitve treh kaznivih dejanj velike tatvine. Vlomil naj bi v stanovanjski hiši, od koder je odnesel denar in zlatnino, nato pa še v prostore v Mariboru, kjer je odtujil sakralne predmete.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, je osumljeni lastnikom povzročil za skupno okoli 23 tisoč evrov škode.

"Ugotovljeno je bilo, da je osumljeni v septembru in oktobru vlomil v dve stanovanjski hiši na območju Maribora ter si prilastil denar in zlatnino, v novembru pa še v prostore v Mariboru, kjer si je prilastil sakralne predmete," so navedli.

Za veliko tatvino zagrožena kazen do pet let zapora

Pri osumljencu so policisti opravili hišno preiskavo, pri kateri so zasegli več predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem predkazenskem postopku.

Po končanem predkazenskem postopku bodo moškega s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru.

Za veliko tatvino je zagrožena kazen do pet let zapora.