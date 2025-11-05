Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Sreda,
5. 11. 2025,
16.53

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Sreda, 5. 11. 2025, 16.53

1 ura, 17 minut

Vlomili v razstavni salon in ukradli več vrednih kosov pohištva #video

A. P. K.

V podjetju Decor & Design so delili posnetek drznega vloma in kraje v njihov razstavni salon v Trnovem. Dogodek, med katerim so neznani storilci ukradli več vrednih kosov pohištva, se je zgodil v noči na ponedeljek ob 2. uri, v podjetju pa so prepričani, da gre za naročen vlom in krajo vrednih predmetov.

"V eni minuti in pol so storilci odnesli več vrednih kosov pohištva, med katerimi so bili točno določeni kosi, kar nakazuje na to, da je bil vlom naročen," so zapisali v podjetju Decor & Design, ki se ukvarja s prodajo pohištva in notranje opreme.

Ukradeni kosi visoke vrednosti in unikati

"Zaradi visoke vrednosti ukradenih kosov in unikatnosti izdelkov vas prosimo, da delite to objavo, da jo vidi čim več ljudi. Če kjerkoli opazite naše kose pohištva – pri nekom doma, v skladišču, oglasih ali slišite, da jih kdo prodaja – vas prosimo, da nas takoj obvestite," so še zapisali v omenjenem podjetju.

Delili so tudi fotografije ukradenega pohištva in ob tem zapisali, da je dobrodošla vsaka informacija, ter javnost prosili za pomoč, da najdejo ukradeno pohištvo in odgovorne osebe, za kar obljubljajo tudi nagrado.

