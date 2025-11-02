Mladega šefa propadle kriptomenjalnice našli mrtvega

V zaporu Tekirdağ v Turčiji so v soboto našli mrtvega Faruka Fatiha Özerja, ustanovitelja in direktorja leta 2021 propadle borze za kriptovalute Thodex, ki je vlagatelje oškodoval za okrog 2,5 milijarde evrov. Turka, ki je denar strank kriptoborze prenesel na svoje račune in izginil, so leta 2022 ujeli in aretirali v Albaniji.

Po navedbah turških oblasti so 32-letnega Özerja našli obešenega v njegovi celici v zaporu, kjer so sicer nastanjeni kaznjenci, ki so bili obsojeni za najhujša kazniva dejanja in prestajajo dosmrtne zaporne kazni, pa tudi politični zaporniki. Kot poroča medij Türkiye Today, po prvih ugotovitvah vodstva zapora za zdaj vse kaže na to, da si je Ozer življenje vzel sam.

Obsojen je bil na skoraj 12 tisoč let zapora

Faruku Fatihu Özerju so v Turčiji leta 2023 sodili skupaj z 20 drugimi osebami, ki so bile na tak ali drugačen način vpletene v delovanje njegove propadle kriptoborze Thodex.

Zaporna kazen je bila izrečena v sedmih primerih, najslabše pa so jo odnesli Özer, njegova sestra in njegov brat – vsak od njih je bil obsojen na 11.196 let, deset mesecev in petnajst dni zapora, plačati pa morajo tudi kazen v višini slabih pet milijonov evrov oziroma 135 milijonov turških lir.

Faruk Fatih Özer v času, ko je še vodil kriptoborzo Thodex. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Ukradel je milijone in izginil

Propad borze s kriptovalutami Thodex je bil šolski primer tako imenovanega rug pulla, kar je v svetu kriptovalut pogovorni izraz za vrsto goljufije, pri kateri nekdo centralizira večjo količino sredstev vlagateljev, nato pa jih pobere in izgine, oni pa ostanejo brez vsega – oziroma, če prevedemo angleški izraz, povleče za preprogo in vlagateljem spodnese tla pod nogami.

Aprila 2021 je to storil Faruk Fatih Özer, takrat šef menjalnice kriptovalut Thodex, ki je imela sedež v Turčiji in je bila ena največjih v tem delu sveta. 20. aprila 2021 je bilo po pritožbah strank borze, da ne morejo dostopati do svojih sredstev, trgovanje na Thodexu v celoti zaustavljeno. Na fotografiji Özer po tem, ko je bil leta 2022 aretiran v Albaniji. Takrat je tudi drastično spremenil svoj videz, najverjetneje zato, da bi se lažje izognil organom pregona. Foto: Albanska policija

Vodstvo Thodexa na čelu z Özerjem je dva dni pozneje na Twitterju objavilo pojasnilo, da je bila borza žrtev kibernetskega napada. To je bila tudi zadnja komunikacija Thodexa oziroma Özerja s strankami. Özer je takrat zapisal, da je na poslovnem potovanju v tujini, kjer se je udeležil pogajanj s potencialnimi tujimi investitorji v Thodex, in da se bo v Turčijo vrnil v nekaj dneh. To se ni zgodilo, temveč je za skoraj leto in pol tako rekoč izginil z obličja Zemlje. Sumili so, da se je skril v Albaniji, kjer so ga konec aprila 2022 tudi našli in aretirali.

Thodex je bil v letu 2021 največji globalni krivec za izgube, ki so jih v svetu kriptovalut povzročile prevare tipa "rug pull". Foto: Shutterstock

Vlagatelji so izgubili 2,5 milijarde evrov v kriptovalutah

Preiskava, ki jo je opravilo analitično podjetje za področje kriptovalut Chainalysis, je pozneje pokazala, da so vlagatelji v kriptovalute z zlomom Thodexa izgubili 2,5 milijarde evrov premoženja. To je bilo okrog 90 odstotkov vsega denarja, ki se je v žepe goljufov leta 2021 prelil prek tako imenovanih prevar tipa rug pull. Ocena turških oblasti glede višine sredstev, ki so jih izgubili vlagatelji v Thodex, je bila sicer nekoliko nižja.

Özerja, za katerim je tiralico aprila 2021 razpisal tudi Interpol, je nato čakala izročitev Turčiji, ki so jo izvedli aprila 2022. Že takrat se je sicer šušljalo, da bo turško tožilstvo za Özerja zahtevalo astronomsko visoko kazen v trajanju prek 40 tisoč let.



