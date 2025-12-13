Nika Prevc vodi, v finalu se obeta hud boj za zmago z Nozomi Marujamo!

Po prvi seriji posamične tekme v nemškem Klingenthalu vodi Nika Prevc (135 metrov) z 1,3 točke prednosti pred Japonko Nozomi Marujam. Anna Odine Stroem na tretjem mestu zaostaja že 13,9 točke. V finalu bomo videli štiri Slovenke, Nika Vodan je 12., Maja Kovačič 24., Katra Komar pa 29. Brez finala sta na 37. oziroma 40. mestu ostali Tinkara Komar in Jerica Jesenko.

Tako kot na včerajšnji tekmi in v današnjih kvalifikacijah se v finalu obeta dvoboj Nika Prevc – Nozomi Marujama. Petkova preizkušnja je s točko prednosti pripadla Japonki, ki je dobila tudi kvalifikacije, tokrat pa po prvi seriji z daljavo serije 135 metrov vodi slovenska šampionka.

Pred Marujamo, ki je pristala pri 134 metrih ima le 1,3 točke prednosti. Preostale skakalke zaostajajo precej več. Tretja Norvežanka Anna Odine Stroem si je nabrala že skoraj 14 točk zaostanka.

Od šestih Slovenk so se v finale uvrstile štiri. Ob Prevc še Nika Vodan (123) z 12. mestom, Maja Kovačič (118) na 24. in Katra Komar (116,5) z 29. mestom.

Preostali varovanki Jurija Tepeša sta ostali brez finala. Tinkara Komar (108,5) je zasedla 37. mesto, Jerica Jesenko (108) pa 40.

Klingenthal, tekma

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Pred skakalkami je še druga posamična tekma na nemškem prizorišču. A še pred individualno preizkušnjo so morale opraviti kvalifikacije. Na tekmo se je prebilo vseh šest Slovenk.

Ob Prevc so bile uspešne še Nika Vodan (125), ki je bila deseta, Maja Kovačič (118,5) je zasedla 23. mesto, Katra Komar (116,5) 26., Jerica Jesenko (112) 36., Tinkara Komar (110) pa 37. mesto.

Prevc je v petek za točko zaostala za zmago, ki je pripadla vodilni skakalki zime Nozomi Marujama. Po drugem mestu je dejala, da se zaveda, kje so bile napake, da prvi skok ni bil najboljši in da bo poskušala danes skakati še bolje, kar obeta nov boj za zmago.

Dekleta bodo z današnjo tekmo opravile nastope v Klingenthalu, naslednji teden bodo tekmovala v Engelbergu.

Klingenthal, kvalifikacije

Preberite še: