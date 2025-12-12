Nika Prevc za las brez zmage, na vrhu Marujama

Vodilna skakalka svetovnega pokala Nozomi Marujama je zmagovalka posamične tekme v Klingenthalu, kjer je za las, za eno točko premagala Niko Prevc, tretja je bila Avstrijka Lisa Eder. Do točk so prišle še tri Slovenke, Nika Vodan je bila 10., Maja Kovačič je z 21. mestom prišla do najboljšega rezultata kariere, Katra Komar pa je zasedla 25. mesto. V kvalifikacijah je bila Kazahstanka Veronika Shishkina diskvalificirana, ker je to njena druga diskvalifikacija, je postala prva skakalka z rdečim kartonom. Ta pomeni, da v soboto v Klingenthalu ne bo smela tekmovati, prav tako ne ob začetku programa v Engelbergu.

Po podelitvi nagrad najboljšim športnikom leta, kjer so zimski športniki kombinezone zamenjali za svečane obleke, Nika Prevc pa je v konkurenci deklet zasedla drugo mesto, se ta konec tedna nadaljujejo boji v svetovnem pokalu v Klingenthalu.

Skakalke so v petek popoldan že opravile s prvo od dveh posamičnih tekem. Nove zmage se veseli vodilna v svetovnem pokalu Nozomi Marujama. Japonka, ki ji je v prvi seriji s 137 metri uspela daljava tekme, je vodila že po polovici, ko je imela, 4,1 točke prednosti pred Norvežanko Anno Odine Stroem, 4,3 pred Niko Prevc (128 metrov) in 4,5 pred Abigail Strate.

Nozomi Marujama se veseli četrte zmage. Foto: Guliverimage

Vrstni red se povsem na vrhu po finalni seriji ni spremenil, Marujami je s 127 metrov dolgim skokom uspelo zadržati nekaj prednosti, tako da je na koncu slavila za točko pred Prevc, ki je v finalu ob 126 metrih prejela vetrovni pribitek, Japonka pa odbitek. Stroem je v finalu nazadovala na šesto mesto, Strate pa na peto. Slabši predstavi tekmic sta šli na roko Avstrijki Lisi Eder, ki je po skoku 128,5 metra napredovala s šestega mesta na tretje. Za Marujamo je zaostala 8,6 točke.

Nika Vodan je v finalu pridobila tri mesta in končala kot deseta. Foto: Guliverimage

Do točk so prišle še tri Slovenke. Nika Vodan (116,5; 126,5 metra) je v finalu pridobila tri mesta in končala na 10., Maja Kovačič (112; 117) je zasedla 21. mesto, kar je njena najboljša uvrstitev to sezono, Katra Komar (108,5; 114,5) pa je v finalu s 27. napredovala na 25. mesto.

"Danes lahko razmišljam, kje sem izgubila eno točko ... Prvi skok je bil malo slabši, sem pa lahko zelo zadovoljna z uvrstitvijo in jutri popravim stvari," je po drugem mestu dejala Prevc, Vodan pa dodala: "Danes sem se malo lovila z občutki, do konca se še nisem povsem ujela, upam, da se bom jutri malo bolj in da poiščem prave občutke in malo bolj uživam."

Brez finala je na 39. mestu ostala Tinkara Komar, Jerica Jesenko pa je obstala v kvalifikacijah.

154 točk prednosti Japonke Marujama je zbrala 590 točk, Prevc na drugem mestu svetovnega pokala zaostaja 154 točk, tretja je Stroem z 242 točkami zaostanka. Vodan je zbrala 243 točk, kar zadošča za sedmo mesto.

V soboto bo tu še ena ženska tekma, kvalifikacije bodo ob 10.30, tekma ob 11.45.

Klingenthal, tekma:

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Poleg branilke velikega kristalnega globusa in Nike Vodan je v kvalifikacijah nastopila še četverica: Katra Komar, Maja Kovačič, Tinkara Komar in Jerica Jesenko. Z izjemo zadnje, ki je na 44. mestu ostala brez tekme, so se preostale uvrstile na popoldansko preizkušnjo.

Prevc v kvalifikacijah ni bila v ospredju, 124,5 metra je zadostovalo za osmo mesto, za zmagovalko Nozomi Marujama je zaostala 21,2 točke. Japonka je pristala pri 137 metrih, kar je bil najdaljši skok, druga je bila Sara Takanaši, tretja pa Selina Freitag z 12,2 točke zaostanka za zmagovalko.

Vodan (119,5 metra) je bila 16., Kovačič (111,5) 29., Katra Komar (107) 34. in Tinkara Komar (102,5) 39., medtem ko je Jesenko med oseminštirideseterico zasedla 44. mesto in bo tekmo spremljala kot gledalka.

Jutri sledi še ena posamična tekma.

Klingenthal, kvalifikacije:

Niki na prvem treningu zadržani, Prevc na drugem najdaljša

V prvem trening skoku je Prevc z daljavo 120 metrov zasedla šesto mesto, Vodan pa z meter in pol krajšim skokom deseto. Na vrhu je trening končala vodilna v skupnem seštevku Japonka Nozomi Marujama (134 m), daljava treninga pa je uspela njeni rojakinji Sari Takanaši (136 m). Tretja je bila Nemka Selina Freitag (135 m). Preostalih štirih Slovenk ni bilo v ospredju.

Na drugem treningu je najboljšo daljavo postavila Prevc (129,5 m), najbolj pa sta se ji približali Kanadčanka Abigail Strate in Marujama. Vodan je bila tokrat 11., skoka s prvega treninga pa sta izboljšali tudi Kovačič in Katra Komar.

Klingenthal, trening in kvalifikacije:

