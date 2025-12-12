Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Ja. M.

Petek,
12. 12. 2025,
17.01

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,50

Natisni članek

Natisni članek
Klingenthal smučarski skoki Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc

Petek, 12. 12. 2025, 17.01

0 minut

Smučarski skoki, Klingenthal, kvalifikacije/tekma (ž)

Nika Prevc za las brez zmage, na vrhu Marujama

Avtorji:
Pe. M., Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,50
Nika Prevc | Nika Prevc je v Klingenthalu zasedla drugo mesto, le za točko je zaostala za Japonko Nozomi Marujamo. | Foto Reuters

Nika Prevc je v Klingenthalu zasedla drugo mesto, le za točko je zaostala za Japonko Nozomi Marujamo.

Foto: Reuters

Vodilna skakalka svetovnega pokala Nozomi Marujama je zmagovalka posamične tekme v Klingenthalu, kjer je za las, za eno točko premagala Niko Prevc, tretja je bila Avstrijka Lisa Eder. Do točk so prišle še tri Slovenke, Nika Vodan je bila 10., Maja Kovačič je z 21. mestom prišla do najboljšega rezultata kariere, Katra Komar pa je zasedla 25. mesto. V kvalifikacijah je bila Kazahstanka Veronika Shishkina diskvalificirana, ker je to njena druga diskvalifikacija, je postala prva skakalka z rdečim kartonom. Ta pomeni, da v soboto v Klingenthalu ne bo smela tekmovati, prav tako ne ob začetku programa v Engelbergu.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc občuduje Janjo Garnbret: V oči mi je padlo, kako ...
Domen Prevc
Sportal Prevc: Ljudje smo čudna bitja, včasih se moramo opeči na lastnih napakah, da se česa naučimo

Po podelitvi nagrad najboljšim športnikom leta, kjer so zimski športniki kombinezone zamenjali za svečane obleke, Nika Prevc pa je v konkurenci deklet zasedla drugo mesto, se ta konec tedna nadaljujejo boji v svetovnem pokalu v Klingenthalu.

Skakalke so v petek popoldan že opravile s prvo od dveh posamičnih tekem. Nove zmage se veseli vodilna v svetovnem pokalu Nozomi Marujama. Japonka, ki ji je v prvi seriji s 137 metri uspela daljava tekme, je vodila že po polovici, ko je imela, 4,1 točke prednosti pred Norvežanko Anno Odine Stroem, 4,3 pred Niko Prevc (128 metrov) in 4,5 pred Abigail Strate.

Nozomi Marujama se veseli četrte zmage. | Foto: Guliverimage Nozomi Marujama se veseli četrte zmage. Foto: Guliverimage

Vrstni red se povsem na vrhu po finalni seriji ni spremenil, Marujami je s 127 metrov dolgim skokom uspelo zadržati nekaj prednosti, tako da je na koncu slavila za točko pred Prevc, ki je v finalu ob 126 metrih prejela vetrovni pribitek, Japonka pa odbitek. Stroem je v finalu nazadovala na šesto mesto, Strate pa na peto. Slabši predstavi tekmic sta šli na roko Avstrijki Lisi Eder, ki je po skoku 128,5 metra napredovala s šestega mesta na tretje. Za Marujamo je zaostala 8,6 točke.

Nika Vodan je v finalu pridobila tri mesta in končala kot deseta. | Foto: Guliverimage Nika Vodan je v finalu pridobila tri mesta in končala kot deseta. Foto: Guliverimage

Do točk so prišle še tri Slovenke. Nika Vodan (116,5; 126,5 metra) je v finalu pridobila tri mesta in končala na 10., Maja Kovačič (112; 117) je zasedla 21. mesto, kar je njena najboljša uvrstitev to sezono, Katra Komar (108,5; 114,5) pa je v finalu s 27. napredovala na 25. mesto.

"Danes lahko razmišljam, kje sem izgubila eno točko ... Prvi skok je bil malo slabši, sem pa lahko zelo zadovoljna z uvrstitvijo in jutri popravim stvari," je po drugem mestu dejala Prevc, Vodan pa dodala: "Danes sem se malo lovila z občutki, do konca se še nisem povsem ujela, upam, da se bom jutri malo bolj in da poiščem prave občutke in malo bolj uživam."

Brez finala je na 39. mestu ostala Tinkara Komar, Jerica Jesenko pa je obstala v kvalifikacijah.

154 točk prednosti Japonke

Marujama je zbrala 590 točk, Prevc na drugem mestu svetovnega pokala zaostaja 154 točk, tretja je Stroem z 242 točkami zaostanka. Vodan je zbrala 243 točk, kar zadošča za sedmo mesto.

V soboto bo tu še ena ženska tekma, kvalifikacije bodo ob 10.30, tekma ob 11.45.

Klingenthal, tekma:

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Poleg branilke velikega kristalnega globusa in Nike Vodan je v kvalifikacijah nastopila še četverica: Katra Komar, Maja Kovačič, Tinkara Komar in Jerica Jesenko. Z izjemo zadnje, ki je na 44. mestu ostala brez tekme, so se preostale uvrstile na popoldansko preizkušnjo.

Prevc v kvalifikacijah ni bila v ospredju, 124,5 metra je zadostovalo za osmo mesto, za zmagovalko Nozomi Marujama je zaostala 21,2 točke. Japonka je pristala pri 137 metrih, kar je bil najdaljši skok, druga je bila Sara Takanaši, tretja pa Selina Freitag z 12,2 točke zaostanka za zmagovalko.

Vodan (119,5 metra) je bila 16., Kovačič (111,5) 29., Katra Komar (107) 34. in Tinkara Komar (102,5) 39., medtem ko je Jesenko med oseminštirideseterico zasedla 44. mesto in bo tekmo spremljala kot gledalka.

Jutri sledi še ena posamična tekma.

Klingenthal, kvalifikacije:

Niki na prvem treningu zadržani, Prevc na drugem najdaljša

V prvem trening skoku je Prevc z daljavo 120 metrov zasedla šesto mesto, Vodan pa z meter in pol krajšim skokom deseto. Na vrhu je trening končala vodilna v skupnem seštevku Japonka Nozomi Marujama (134 m), daljava treninga pa je uspela njeni rojakinji Sari Takanaši (136 m). Tretja je bila Nemka Selina Freitag (135 m). Preostalih štirih Slovenk ni bilo v ospredju.

Na drugem treningu je najboljšo daljavo postavila Prevc (129,5 m), najbolj pa sta se ji približali Kanadčanka Abigail Strate in Marujama. Vodan je bila tokrat 11., skoka s prvega treninga pa sta izboljšali tudi Kovačič in Katra Komar.

Klingenthal, trening in kvalifikacije:

 Preberite še: 

Kasperi Valto
Sportal Poškodba na treningu: čaka ga daljša odsotnost
Karl Geiger
Sportal Avstrijski as se vrača, nemški pa umika
Mladi upi 2025, Maša Likozar Brankovič
Novice Slovenski zimski šport dobiva novo ime nordijske kombinacije
Klingenthal smučarski skoki Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.