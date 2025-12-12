"Menim, da so slovenski športni uspehi tudi stvar tega, da Slovenci kar malo uživamo v trpljenju in pri premagovanju samega sebe. Morda se, ker smo bili v preteklosti potiskani navzdol, zdaj želimo še toliko bolj dokazati. In šport je ena taka stvar, pri kateri se lahko dokažemo in pokažemo, kaj znamo," o razlogih za množične športne uspehe male Slovenije v svetu razmišlja smučarski skakalec Domen Prevc.

Smučarski skakalec Domen Prevc je bil ob torkovi razglasitvi nagrajencev na tradicionalni prireditvi Športnik leta 2025 tisti, ki se je na odru Gallusove dvorane znašel največkrat.

Za svoje dosežke v zadnjem letu, ko je med drugim poleg ekipnega zlata na svetovnem prvenstvu slavil tudi med posamezniki, v Planici pa ob koncu sezone postavil še svetovni rekord, je bil v glasovanju za najboljšega športnika izglasovan na drugo mesto, bil pa je tudi del zmagovite ekipe v individualnih športih.

"Zelo lepa priznanja, ki ti dajo potrditev, da si se nekje zelo dobro zapisal, da si v zadnjem letu ali raje kar v zadnjem obdobju nekaj delal prav. Hkrati pa je to tudi motivacija za naprej," je po koncu prireditve dejal član najbolj razširjene skakalne družine.

V dobri družbi, ki te navdihuje in da vedeti, da tudi iz majhne Slovenije lahko prideš v svetovno špico

Med športniki leta se je znašel v družbi dveh svetovnih asov svojega športa Tadeja Pogačarja, ki je že četrtič športnik Slovenije, in Luke Dončića. "Res lepa družba, da. Oba sta zelo navdihujoča fanta, ki inspirirata in ti dajeta vedeti, da lahko iz ene Slovenije prideš na tako vrhunsko raven v svetovnem merilu. Pa ne le, da prideš tja, pač pa da si v sami svetovni špici. Vesel sem, da se tudi sam lahko v svojem športu zavihtim med najboljše."

"Slovenski športni uspehi so tudi stvar tega, da Slovenci kar malo uživamo v trpljenju in pri premagovanju samega sebe." Foto: Aleš Fevžer

Prevc množičnost uspehov slovenskih športnikov in športnic pripisuje tudi zgodovini. "Menim, da so slovenski športni uspehi tudi stvar tega, da Slovenci kar malo uživamo v trpljenju in pri premagovanju samega sebe. Morda se, ker smo bili v preteklosti določen čas potiskani navzdol, zdaj želimo še toliko bolj dokazati. In šport je ena taka stvar, pri kateri se lahko dokažemo in pokažemo, kaj znamo."

"Mnogo fantov je talentov, a talent ni vse"

Sam se na najvišji ravni smučarskih skokov v svetovnem pokalu kljub zgolj 26 letom dokazuje že desetletje. V letošnji sezoni mu je uspel sanjski začetek. Pred dnevi je po skoraj devetih letih spet oblekel rumeno majico, v kateri bo tudi ta konec tedna v Klingenthalu.

"Mnogo fantov je talentov, a talent ni vse. Šele ko povežeš talent, glavo in vztrajanje, konsistenco, da vsak dan res delaš za uresničitev ciljev, stremiš k njim, lahko narediš tisto potrebno razliko." Foto: Aleš Fevžer

"To sem si nekako vedno želel. O tem sanjaš, za to delaš celo poletje in še prej pomlad. S prijatelji smo se ravno pogovarjali o tem, kako sem, tudi ko sem bil letos v Afriki, poskrbel, da sem šel vsak dan teč za eno uro, pa čeprav so me rangerji kar malo "kregali', da ne smem biti tam naokoli (smeh, op. a.). Nekako ti to pride v kri. Ta konstanta te dela boljšega. Mnogo fantov je talentov, a talent ni vse. Šele ko povežeš talent, glavo in vztrajanje, konsistenco, da vsak dan res delaš za uresničitev ciljev, stremiš k njim, lahko narediš tisto potrebno razliko," poudarja pomembnost doslednosti na več področjih športne kariere.

Svetovna rekorderja na enem mestu. Foto: Aleš Fevžer

"Ljudje smo čudna bitja in se moramo včasih sami opeči, da se česa naučimo"

In kako dolgo je sam potreboval, da je skozi leta ozavestil nujnost konsistence?

"Mislim, da te v mlajših leti ne more biti toliko, saj takrat še ne veš povsem dobro, zakaj je določena stvar pomembna, zakaj je pomembno, da se kot športnik tudi spočiješ, zakaj moraš en dan delati to, drugi morda to. Trenerji ti seveda vse to povedo, razložijo, a ljudje smo ena čudna bitja in se moramo včasih sami opeči, da se česa naučimo iz lastnih napak. Pri tem upaš, da se to zgodi čim prej, saj je res pomembno, da sam pri sebi veš, kaj moraš delati, da prideš do tja, kjer želiš biti," je zaključil Prevc, ki ga že danes v Klingenthalu čakajo novi karieri izzivi.