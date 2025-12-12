Nika Prevc nadaljuje lov za Japonko

Po dvojni slovenski zmagi na zadnji tekmi v Visli, kjer je prvo mesto zasedla Nika Prevc, drugo pa Nika Vodan, se je karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih preselila v Nemčijo. Danes bomo v Klingenthalu najprej ob 14.25 spremljali kvalifikacije, ob 15.35 pa je predvidena še posamična tekma.

Po podelitvi nagrad najboljšim športnikom leta, kjer so zimski športniki kombinezone zamenjali za svečane obleke, Nika Prevc pa je v konkurenci deklet zasedla drugo mesto, se ta konec tedna nadaljujejo boji v svetovnem pokalu.

Poleg branilke velikega kristalnega globusa in Nike Vodan bodo na startu kvalifikacij še Katra Komar, Maja Kovačič, Tinkara Komar in Jerica Jesenko. Vse skupaj se bo začelo že s treningom ob 12.45, boji za nastop na tekmi pa bodo sledili nekaj manj kot dve uri pozneje.

Klingenthal, trening in kvalifikacije:

Preberite še: