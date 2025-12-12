Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
12. 12. 2025,
9.41

Klingenthal smučarski skoki

Petek, 12. 12. 2025, 9.41

1 ura, 25 minut

Smučarski skoki, Klingenthal, kvalifikacije/tekma (ž)

Nika Prevc nadaljuje lov za Japonko

Nika Vodan in Nika Prevc sta v Visli slavili dvojno zmago.

Nika Vodan in Nika Prevc sta v Visli slavili dvojno zmago.

Foto: Reuters

Po dvojni slovenski zmagi na zadnji tekmi v Visli, kjer je prvo mesto zasedla Nika Prevc, drugo pa Nika Vodan, se je karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih preselila v Nemčijo. Danes bomo v Klingenthalu najprej ob 14.25 spremljali kvalifikacije, ob 15.35 pa je predvidena še posamična tekma.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc občuduje Janjo Garnbret: V oči mi je padlo, kako ...

Po podelitvi nagrad najboljšim športnikom leta, kjer so zimski športniki kombinezone zamenjali za svečane obleke, Nika Prevc pa je v konkurenci deklet zasedla drugo mesto, se ta konec tedna nadaljujejo boji v svetovnem pokalu. 

Poleg branilke velikega kristalnega globusa in Nike Vodan bodo na startu kvalifikacij še Katra Komar, Maja Kovačič, Tinkara Komar in Jerica Jesenko. Vse skupaj se bo začelo že s treningom ob 12.45, boji za nastop na tekmi pa bodo sledili nekaj manj kot dve uri pozneje.

Klingenthal, trening in kvalifikacije:

