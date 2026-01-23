Domen Prevc po preplahu v prvi seriji vodi po polovici bitke za naslov prvaka

Po prvih dveh serijah (od štirih) posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih, ki sta potekali v zahtevnih razmerah, vodi prvi favorit za zmago Domen Prevc. Ta je v prvi seriji poskrbel za preplah v slovenskem taboru, v drugi pa odlično opravil svoje delo. Pred najbližjim zasledovalcem Renom Nikaidom ima 14 točk prednosti, tretji Marius Lindvik, ki je vodil po prvi seriji, zaostaja 22 točk. V sobotni tretji in četrti seriji bomo videli še dva Slovenca. Anže Lanišek je po drugem poletu z 12. mesta napredoval na visoko peto (za bronom zaostaja 12,4 točke), Timi Zajc bo napadal s 17. mesta. Sobotna tretja serija se bo začela ob 16.30, v nedeljo sledi še ekipna tekma.

Smučarski skakalci so zbrani na drugem vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu, kjer so se začeli boji za odličja na posamični preizkušnji. Danes so opravili s prvima dvema serijama individualne tekme, sobota pa prinaša še tretjo in četrto serijo, ki bosta določili zmagovalca.

Naslov brani Avstrijec Stefan Kraft, glavni favorit za najbolj žlahtno odličje pa je najboljši skakalec zime Domen Prevc. Z 242,5 metra rekorder letalnice Heini-Klopfer je bil v četrtek najboljši tako v obeh trening serijah kot v kvalifikacijah, danes pa tudi v poskusni seriji.

Opozorilo prišlo v prvi seriji, v kateri je skočil s šestih zaletnih mest nižje od Lindvika

Prevcu se prva serija v zahtevnih razmerah in ob občutnem znižanju naleta ni izšla, druga pa. Foto: Guliverimage Prevc je po zanesljivi kvalifikacijski zmagi in vprašanju, ali lahko Domna Prevca premaga le on sam, opozoril, da morda kdo misli, da presenečenja niso mogoča, a da ni povsem tako in se stvari lahko hitro obrnejo. Prav to se je zgodilo v prvi seriji, ki je prinesla opozorilo. Potem ko je Rjoju Kobajaši kot praktično edini skočil ob rahlem vzgorniku (22. zaletno mesto), je na vrhu stal le še Prevc.

Pred njegovim nastopom je najprej žirija znižala zaletišče, nato pa so ga zaradi dobrih razmer dodatno znižali še na željo selektorja Roberta Hrgote, na številko 17. Veter je do nastopa vodilnega skakalca zime obrnil smer, Prevcu pa je po odskoku z mize zasukalo desno roko, a se je rešil in mu je uspelo izvleči 204 metre. Bonus točk sicer ni prejel, je bil pa ob vetrovnem pribitku 14,7 točke po prvi seriji kljub vsemu drugi. Le 1,4 točke za Lindvikom, ki je skočil s šestih zaletnih mest višje.

Marius Lindvik je po prvi seriji vodil. Foto: Guliverimage Le desetinko za slovenskim šampionom je bil po četrtini posamične tekme Japonec Ren Nikaido, ki je ob brezvetrju dosegel daljavo serije 230,5 metra. Četrti in peti sta bila njegova rojaka Kobajaši in Naoki Nakamura. Timi Zajc je ob pribitku vetra osem točk poletel 213 metrov, kar je zadoščalo za deseto mesto po prvi seriji, Anže Lanišek pa je prejel kar 22,3 vetrovnega pribitka, zmogel 199,5 metra in po prvem poletu zasedal 12. mesto.

V drugi seriji postavil stvari na mesto

V drugi seriji so se stvari precej spremenile. Mnogi so v zahtevnih razmerah pridobivali mesta, drugi izgubljali, Prevc pa je dokazal, da mu, če gre vse po načrtih, trenutno ni para.

Potem ko je Nikaido s 23. zaletnega mesta skočil 224,5 metra, je žirija pred 26-letnim Slovencem zaletno mesto znižala za dve mesti, Hrgota pa ob močnejšem vetru v hrbet ni posegal po dodatnem taktičnem znižanju. Prevc, ki je ob kar 17,1 točke vetrovnega pribitka ponovil daljavo Japonca, si ni prislužil visokih ocen, a zanesljivo prevzel vodstvo s 14 točkami prednosti. Svoje je moral opraviti še Lindvik, ki pa se mu ni uspelo približati zeleni črti, poletel je 212 metrov in zdrsnil na tretje mesto. Za Prevcem po polovici tekmovanja zaostaja 21,9 točke.

Anže Lanišek bo v soboto napadal s petega mesta. Foto: Guliverimage

Lanišek močno napredoval, Zajc nazadoval

Odlično je v drugi seriji nastopil Lanišek, po 227 metrih je z 12. mesta napredoval na peto in je še v igri za odličja. Za tretjim Lindvikom zaostaja dobrih 12 točk, tik pred njim je Jan Hörl, s katerim sta si po prvem poletu delila 12. mesto. Njegov rojak Stephan Embacher, ki je bil v četrtek in v poskusni seriji najbližje Domnu, je šele osmi.

Prvi dan prvenstva pa se ni izšel za bronastega z zadnjega prvenstva in srebrnega izpred štirih let Timija Zajca. Po prvi seriji je po 213 metrih zasedal deseto mesto, v drugi seriji pa mu ob močnejšem vetru ni uspelo preleteti 200 metrov, tako da je po poletu 196,5 metra zdrsnil na 17.

Timi Zajc je na zadnjih dveh prvenstvih osvojil dve posamični kolajni, tokrat je po prvem dnevu 17. Foto: Guliverimage

Mogel posamično tekmo končal po prvem skoku

Posamično tekmo pa je že po prvi seriji končal Žak Mogel, 190 metrov ni bilo dovolj za preboj med najboljšo trideseterico, ki je napredovala v nadaljnji del tekmovanja.

Žak Mogel je tekmo končal po prvi seriji, saj se mu ni uspelo prebiti med najboljših 30. Foto: Guliverimage

Mogel si je mesto na posamični tekmi priboril na četrtkovem treningu, ko je v internih kvalifikacijah za las prehitel Roka Oblaka. Hrgota je za nacionalno televizijo povedal, da so se dogovorili, da bo Mogel ob morebitnih dobrih poletih na posamični tekmi sodeloval tudi na ekipni, sicer pa bo na ekipni skakal ob Prevcu, Zajcu in Lanišku.

Izidi, Oberstdorf, po prvem dnevu (2/4): 1. Domen Prevc (Slo) 442,2 točke (204 m/224,5 m)

2. Ren Nikaido (Jap) 428,5 (230,5/224,5)

3. Marius Lindvik (Nor) 420,3 (226,5/212)

4. Jan Hörl (Avt) 413,5 (207/230)

5. Anže Lanišek (Slo) 407,9 (199,5/227)

...

17. Timi Zajc (Slo) 373,7 (213/196,5)



- brez finala:

36. Žak Mogel (Slo)

V začetku leta postal tretji slovenski zmagovalec novoletne turneje, zdaj lahko tretji Slovenec z naslovom prvaka v poletih Prevc je v začetku meseca postal tretji Slovenec (po Primožu Peterki in Petru Prevcu) z osvojeno novoletno turnejo, zdaj pa ima priložnost, da postane še tretji Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v poletih. Kot prvemu je to leta 2012 v Vikersundu uspelo Robertu Kranjcu, leta 2016 pa je na Kulmu zlato odličje osvojil še Peter Prevc.

Slovenske kolajne na SP v poletih: Zlato:

Robert Kranjec – Vikersund 2012

Peter Prevc – Kulm 2016

Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) – Vikersund 2022

Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos) – Kulm 2024 Srebro:

Primož Ulaga – Oberstdorf 1988

Ekipno (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc) – Oberstdorf 2018

Timi Zajc – Vikersund 2022 Bron:

Urban Franc – Kulm 1996

Ekipno (Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec) – Vikersund 2012

Peter Prevc – Harrachov 2014

Timi Zajc – Kulm 2024

Prevc zanesljivo najboljši v poskusni seriji

Pred začetkom posamične tekme (štiri serije) so opravili poskusno serijo, v kateri je Prevc znova dokazal, da je prvi kandidat za zlato odličje. Skočil je z 19. zaletišča in ob vetrovnem pribitku 9,1 poletel 229 metrov, kar je bila daljava poskusne serije. Drugi je bil z 21 točkami zaostanka Avstrijec Stephan Embacher, ki je s treh zaletnih mest višje poletel 227,5 metra.

Tretjo oceno je imel Norvežan Marius Lindvik (215,5) s 26,8 točke zaostanka, takoj za njim se je zvrstil rojak Eriksen Kristoffer Sundal (220), ki je za Pevcem zaostal 27,2 točke. Norvežanoma se je povsem približal Timi Zajc, ki je ob kar 15,2 točke vetrovnega pribitka poletel 211 metrov in imel peto oceno, s 27,6 točke zaostanka.

Lanišku se poskusni polet ni izšel po željah, 194,5 metra je zadostovalo za 23. mesto. Mogel (175) je bil 39.

SP v poletih, Oberstdorf, posamična tekma (prva in druga serija):