Madžarski vaterpolisti čakajo na finalnega tekmeca

Madžarski vaterpolisti so prvi finalisti letošnjega evropskega prvenstva, potem ko so na prvi polfinalni tekmi v Beogradu premagali Grke s 15:12 (4:5, 4:3, 4:2, 3:2). Druga polfinalna tekma med Srbijo in Italijo se bo drevi pričela ob 20.30.

Madžari bodo v nedeljo naskakovali svojo 14. zlato kolajno na celinskih tekmovanjih. Velikani vaterpola - v svojih vitrinah imajo tudi devet odličij najbolj žlahtnega leska z olimpijskih iger ter še štiri s svetovnih prvenstev - so bili na prvem polfinalnem dvoboju le v začetku v podrejenem položaju, nato pa so prevzeli vajeti igre v svoje roke in brez večjih težav strli odpor Grkov.

Pri naših vzhodnih sosedih sta bila na polfinalnem obračunu najbolj učinkovita kapetan Krisztian Manhercz s štirimi in Vendel Vigvari s tremi goli, medtem ko je vratar Soma Vogel zbral devet obramb. Konstantinos Kakaris je za Grke dosegel tri zadetke.

Na letošnjem celinskem tekmovanju so nastopili tudi slovenski vaterpolisti in zasedli končno 15. mesto. V skupinskem delu so izgubili proti Hrvatom, Grkom in Gruzijcem, v tekmah za razvrstitev od 13. do 16. mesta pa so premagali Slovake ter klonili proti Izraelcem in Maltežanom.