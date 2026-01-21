"Manjka mi res zlata posamična kolajna. Nekajkrat sem ji bil blizu. Želim si je, vse bom naredil, da se mi poklopi. Vemo pa, da je Domen v neverjetni formi, on je zagotovo vsem največji tekmec. Moral bom počakati do petka, da vidim, kako realne možnosti imam," pred začetkom svetovnega prvenstva v poletih pravi mož za največje tekme Timi Zajc, ki se je z zadnjih dveh svetovnih prvenstev v poletih vrnil z ekipnima zlatima odličjema ter srebrom in bronom s posamične tekme. Prvenstvo se bo začelo v četrtek, ob 17. uri bodo kvalifikacije, v petek in soboto sledijo štiri serije posamične tekme, v nedeljo pa še ekipna.

"Vsi bolj omenjate olimpijske igre, a moj glavni osebni cilj prihaja pred njimi, s svetovnim prvenstvom v poletih. To je moja največja želja. Če bom našel pravo opremo, vem, da se bom takrat lahko boril za kolajne," je pred začetkom sezone, ki prinaša številne vrhunce, slovenski smučarski skakalec Timi Zajc dal vedeti, da je kot glavni cilj na koledarju podčrtal prihajajoče dni v Oberstdorfu, ki bo od četrtka do nedelje gostil svetovno prvenstvo v poletih.

"Domen je v neverjetni formi, on je zagotovo vsem največji tekmec"

Z zadnjih dveh prvenstev se je vrnil s štirimi odličji, z dvema ekipnima naslovoma svetovnega prvaka ter srebrom in bronom na posamičnih tekmah. "Manjka mi res le zlata posamična kolajna. Nekajkrat sem ji bil blizu. Želim si je, vse bom naredil, da se mi poklopi, a ni vse povsem v mojih rokah. Narediš, kar lahko, potem pa se morajo poklopiti tudi druge stvari. Vemo, da je Domen v neverjetni formi, on je zagotovo vsem največji tekmec. Počakati bom moral do petka, da vidim, kako realne možnosti imam," je dan pred odhodom v Nemčijo novinarjem dejal Zajc, ki se na letalnici Heini-Klopfer znajde odlično.

Na letalnici v Oberstdorfu je vknjižil kar štiri zmage. Foto: Guliverimage

Na njej je dosegel štiri od svojih petih zmag v svetovnem pokalu. "Bomo videli ta konec tedna, ali je res moja najljubša letalnica. Je kar zelo posebna letalnica, deluje nekoliko grozljivo, z vrha deluje zelo strma. Ima pa nek svoj čar, je povsem drugačna kot ostale. V četrtek bomo imeli tri polete, v petek še poskusno serijo, tako da bo dovolj priložnosti, da se ujamem z njo. Ni me strah, da ne bi šlo," pravi 25-letnik, ki bo imel v Nemčiji od nove opreme s seboj nov dres.

"Pripravljen sem kar v redu, pa čeprav se zadnje tekme niso povsem izšle, kot sem si želel. Po novoletni turneji je bilo malo težko, saj sem bil na neki ravni, potem pa se je zgodilo, kar se je zgodilo (dve diskvalifikaciji, op. a.), kar ni preprosto za glavo. Težko se je bilo vrniti, saj z glavo nisi več pri sami tehniki, pač pa se bolj ukvarjaš z dresom in razmišljaš o drugih stvareh. A zdaj je minilo nekaj časa, pred nami je tekma, na kateri verjamem, da ne bodo odločali trije milimetri, pač pa letalske sposobnosti. Na letalnici je tako, da oprema ne pomaga toliko, kolikor moraš ti sam narediti veliko v zraku," meni skakalec iz Hramš, ki je razplet drugega dela posamične tekme zadnjega svetovnega prvenstva na Kulmu pustil v preteklosti.

"Od Kulma je minilo že toliko časa, toliko tekem smo že dali čez, da je to ostalo v preteklosti," pravi o zadnjem svetovnem prvenstvu, na katerem je po dveh serijah vodil, na koncu pa zasedel tretje mesto. Foto: Reuters

Kulm je pustil za seboj

Zajc je po dveh serijah individualne preizkušnje (na svetovnem prvenstvu jo načeloma sestavljajo štiri serije) takrat vodil s prednostjo skoraj 12 točk, a nato imel v tretji in zaradi neugodnih vremenskih razmer zadnji seriji zelo zahtevne pogoje, tako da se je moral zadovoljiti z bronom.

"Od Kulma je minilo že toliko časa, toliko tekem smo že dali čez, da je to ostalo v preteklosti. Vemo, da je svetovno prvenstvo v poletih zahtevno, saj gre za štiri polete, na katerih si ne smeš dovoliti napake. Na Kulmu smo imeli le tri in je tisti tretji precej odločal. Treba bo biti čim bolj konstanten in leteti čim dlje," je zaključil Zajc, ki proti vremenski napovedi za nemško prizorišče ne pogleduje: "Nisem nič gledal. Vreme ni v naših rokah, na to nimamo vpliva."

"Treba bo biti čim bolj konstanten, si ne dopustiti napak in leteti čim dlje." Foto: Tine Eržen/STA

V Nemčiji šesterica, za trio interne kvalifikacije za zadnje mesto

Četrtek v Oberstdorfu najprej ob 14.30 prinaša trening, ob 17. uri pa so predvidene kvalifikacije. Na prvenstvo je odpotovala šesterica slovenskih skakalcev, ob Zajcu še eden glavnih favoritov za naslov Domen Prevc, Anže Lanišek, Žak Mogel, Žiga Jančar in Rok Oblak.

V kvalifikacijah bodo lahko nastopili štirje Slovenci. Zajc, Prevc in Lanišek imajo mesto zagotovljeno, četrti slovenski skakalec pa bo znan po treningu.

V petek sledita prvi seriji posamične tekme, v soboto drugi dve, v nedeljo pa še ekipna preizkušnja, na kateri bodo Slovenci napadali tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov.