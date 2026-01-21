V živo: Barcelona do izenačenja v Pragi

Nocoj je v ligi prvakov na sporedu druga polovica tekem sedmega kroga. Boj za prvih osem mest se zaostruje, edini, ki si je že zagotovil neposredno vozovnico v osmino finala, je Arsenal. Londončani so še vedno pri polnem točkovnem izkupičku. Povsem drugačne skrbi pa ima Barcelona, ki je za zdaj daleč od najboljših v elitnem evropskem tekmovanju. Katalonski ponos pravkar gostuje v Pragi, prostora za nove spodrsljaje pa je zelo malo. Jan Oblak je svojo jubilejno stoto tekmo v ligi prvakov odigral v vročem Istanbulu pri Galatasarayju, Atletico Madrid pa je prišel do točke (1:1).

prvi krog: torek, sreda, četrtek

drugi krog: torek, sreda

tretji krog: torek, sreda

četrti krog: torek, sreda

peti krog: torek, sreda

šesti krog: torek, sreda

sedmi krog: torek

Liga prvakov, ligaški del (sedmi krog):

Sreda, 21. januar

Praška Slavia v letošnji sezoni lige prvakov še ni dosegla zmage, je pa odščipnila točke bilbajskemu Athleticu, Atalanti ter klubu Bodo/Glimt, ki je v torek senzacionalno ugnal Pepa Guardiolo in njegov Manchester City.

Čehi ohranjajo teoretične možnosti za napredovanje v izločilne boje, a za to v zadnjih dveh krogih potrebujejo dve zmagi. V Pragi danes poteka nogometni praznik, trener Slavie Jindrich Trpišovsky pa lahko morda računa na nekoliko načeto samozavest zvezdniške zasedbe iz Katalonije.

Barcelona je med koncem tedna ob številnih zapravljenih priložnostih (in razveljavljenih zadetkih) po dolgem času klonila v domačem prvenstvu in velikemu rivalu Real Madridu dovolila, da se ji je približal na vsega točko zaostanka. Kraljevemu klubu je uslugo naredil Real Sociedad, ki je slavil z 2:1.

Prav veliko manevrskega prostora za nove spodrsljaje Katalonci v ligi prvakov nimajo. Barcelona si je v prvih šestih krogih privoščila dva poraza (PSG, Chelsea) in remi (Club Brugge), trenutno je na 15. mestu.

Že v deseti minuti tekme so Katalonci dobili zaušnico, ko je domače v vodstvo popeljal Vasil Kušej. Katalonci so nato močno pritisnili za izenačenje in ga v 34. minuti dočakali, strelec za 1:1 je bil Fermin.

Jan Oblak je z Atleti gostoval v vročem Istanbulu. Foto: Reuters

Jubilant Oblak z Atleti do točke v Istanbulu

Jan Oblak in njegov Atletico Madrid sta bila danes na delu v Istanbulu, nasprotnik pa je bil Galatasaray. Madridčani so v prvih šestih krogih vknjižili štiri zmage in dva poraza, tokrat pa so se morali zadovoljiti z remijem 1:1. Madridčani so povedli že v četrti minuti tekme, ko je mrežo domačega vratarja Ugurcana Cakirja zatresel Giuliano Simeone. Izenačenje je sledilo 16 minut kasneje, ko je pred Oblakova vrata prodrl Victor Osimhen, njegovo podajo pa je poskušal počistiti Marcos Llorente, a zabil avtogol. V drugem polčasu sta bili nevarni obe moštvi, izid pa se do konca ni spremenil, tudi po zaslugi nekaj izjemnih obramb obeh vratarjev.

Jan Oblak je odigral jubilejno stoto tekmo v ligi prvakov.

Zanimiv obračun poteka v Marseillu, kjer gostuje Liverpool. Nujne točke pa v Torinu pred svojimi navijači proti Benfici lovi Juventus.

Lestvica: