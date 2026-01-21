Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Ž. L.

Sreda,
21. 1. 2026,
21.12

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
Juventus Chelsea Liverpool Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid Bayern München Real Madrid Barcelona UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov

Sreda, 21. 1. 2026, 21.12

3 minute

Liga prvakov, ligaški del (sedmi krog, sreda)

V živo: Barcelona do izenačenja v Pragi

Avtorji:
S. K., Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Slavija Praga, Vasil Kusej | Vasil Kušej je v Pragi načel mrežo velike Barcelone. | Foto Reuters

Vasil Kušej je v Pragi načel mrežo velike Barcelone.

Foto: Reuters

Nocoj je v ligi prvakov na sporedu druga polovica tekem sedmega kroga. Boj za prvih osem mest se zaostruje, edini, ki si je že zagotovil neposredno vozovnico v osmino finala, je Arsenal. Londončani so še vedno pri polnem točkovnem izkupičku. Povsem drugačne skrbi pa ima Barcelona, ki je za zdaj daleč od najboljših v elitnem evropskem tekmovanju. Katalonski ponos pravkar gostuje v Pragi, prostora za nove spodrsljaje pa je zelo malo. Jan Oblak je svojo jubilejno stoto tekmo v ligi prvakov odigral v vročem Istanbulu pri Galatasarayju, Atletico Madrid pa je prišel do točke (1:1).

Real Madrid Kylian Mbappe
Sportal City na severu visoko izgubil, golijada Reala, Arsenal ostaja stoodstoten

Liga prvakov, ligaški del (sedmi krog):

Sreda, 21. januar

Praška Slavia v letošnji sezoni lige prvakov še ni dosegla zmage, je pa odščipnila točke bilbajskemu Athleticu, Atalanti ter klubu Bodo/Glimt, ki je v torek senzacionalno ugnal Pepa Guardiolo in njegov Manchester City.

Čehi ohranjajo teoretične možnosti za napredovanje v izločilne boje, a za to v zadnjih dveh krogih potrebujejo dve zmagi. V Pragi danes poteka nogometni praznik, trener Slavie Jindrich Trpišovsky pa lahko morda računa na nekoliko načeto samozavest zvezdniške zasedbe iz Katalonije.

Barcelona je med koncem tedna ob številnih zapravljenih priložnostih (in razveljavljenih zadetkih) po dolgem času klonila v domačem prvenstvu in velikemu rivalu Real Madridu dovolila, da se ji je približal na vsega točko zaostanka. Kraljevemu klubu je uslugo naredil Real Sociedad, ki je slavil z 2:1.

Prav veliko manevrskega prostora za nove spodrsljaje Katalonci v ligi prvakov nimajo. Barcelona si je v prvih šestih krogih privoščila dva poraza (PSG, Chelsea) in remi (Club Brugge), trenutno je na 15. mestu.

Že v deseti minuti tekme so Katalonci dobili zaušnico, ko je domače v vodstvo popeljal Vasil Kušej. Katalonci so nato močno pritisnili za izenačenje in ga v 34. minuti dočakali, strelec za 1:1 je bil Fermin. 

Jan Oblak je z Atleti gostoval v vročem Istanbulu. | Foto: Reuters Jan Oblak je z Atleti gostoval v vročem Istanbulu. Foto: Reuters

Jubilant Oblak z Atleti do točke v Istanbulu

Jan Oblak in njegov Atletico Madrid sta bila danes na delu v Istanbulu, nasprotnik pa je bil Galatasaray. Madridčani so v prvih šestih krogih vknjižili štiri zmage in dva poraza, tokrat pa so se morali zadovoljiti z remijem 1:1. Madridčani so povedli že v četrti minuti tekme, ko je mrežo domačega vratarja Ugurcana Cakirja zatresel Giuliano Simeone. Izenačenje je sledilo 16 minut kasneje, ko je pred Oblakova vrata prodrl Victor Osimhen, njegovo podajo pa je poskušal počistiti Marcos Llorente, a zabil avtogol. V drugem polčasu sta bili nevarni obe moštvi, izid pa se do konca ni spremenil, tudi po zaslugi nekaj izjemnih obramb obeh vratarjev. 

Jan Oblak je odigral jubilejno stoto tekmo v ligi prvakov.  

Jan Oblak
Sportal Slovenija se klanja Janu Oblaku, to je zgodovinski podvig in pol!

Zanimiv obračun poteka v Marseillu, kjer gostuje Liverpool. Nujne točke pa v Torinu pred svojimi navijači proti Benfici lovi Juventus.

Lestvica:

Najboljši strelci:

11 –  Mbappe (Real)
6 – Haaland (Man City), Osimhen (Galatasaray)
5 – Gordon (Newcastle), Kane (Bayern), Martinelli (Arsenal)
4 – Alvarez (Atletico), Barnes (Newcastle), Ferreira (PSG), Hauge (Bodo/Glimt), Martinez (Inter), McTominay (Napoli), Paixao (Marseille), Rashford (Barcelona), Suarez (Sporting)

...

Benjamin Šeško, Manchester United
Sportal Novi trener Uniteda pojasnil, kaj je z Benjaminom Šeškom
Lamine Yamal, Real Sociedad : Barcelona
Sportal Navijačem Real Madrida se smeji, Barceloni spodletelo
 
Juventus Chelsea Liverpool Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid Bayern München Real Madrid Barcelona UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.