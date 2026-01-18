Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
18. 1. 2026,
15.05

Osveženo pred

50 minut

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijske igre 2026 Halvor Egner Granerud smučarski skoki

Nedelja, 18. 1. 2026, 15.05

50 minut

Tudi Norvežani ne bodo imeli polne kvote

Halvorju Egnerju Granerudu ni uspelo zagotoviti četrtega mesta Norvežanom. Bo ostal brez OI?

Avtor:
Pe. M.

Halvor Egner Granerud | Bo Halvor Egner Granerud nastopil na olimpijskih igrah? | Foto Guliverimage

Bo Halvor Egner Granerud nastopil na olimpijskih igrah?

Foto: Guliverimage

Norveški moški skakalni tabor je imel v Saporu zadnjo priložnost, da bi si zagotovil štiri kvote za nastop na prihajajočih olimpijskih igrah v Italiji, a mu ni uspelo, tako da bodo Norvežani v Predazzu lahko nastopili z le tremi smučarskimi skakalci. Lahko se zgodi, da bo brez olimpijske vozovnice ostal Halvor Egner Granerud. Polno moško kvoto so si zagotovili Nemci in Avstrijci.

S tekmama svetovnega pokala v Saporu so se končale kvalifikacije za olimpijske igre v smučarskih skokih, ki so v več taborov vnesle slabo voljo. Norvežani so pred nedeljsko tekmo še upali, da bi jim uspelo skočiti do polne kvote štirih skakalcev, a bi Halvor Egner Granerud, ki se prebuja, po poročanju Dagbladeta moral končati med prvo šesterico, kar mu ni uspelo.

Dvakratni dobitnik velikega kristalnega globusa je končal na desetem mestu in prejel 26 točk, kar je bilo premalo, da bi Norveški zagotovil polno kvoto. Norvežani bodo na olimpijskih igrah tako nastopili s tremi tekmovalci.

Kvote za olimpijske igre se razdelijo prek olimpijskega seznama za razdelitev kvot, ki je sestavljen iz tekem svetovnega pokala in poletne velike nagrade od poletja 2024 do 18. januarja 2026.

Vsaka država si lahko do zadnjega roka, 18. januarja 2026, zagotovi štiri skakalce na olimpijskih igrah, a mora biti četrti in zadnji skakalec uvrščen med 25 najboljših na seznamu za razdelitev olimpijskih kvot. Johann Andre Forfang, Marius Lindvik in Kristoffer Eriksen Sundal so med 25 najboljšimi na lestvici, medtem ko je Granerud trenutno na napačni strani lestvice in se lahko zgodi, da bo prav on olimpijske igre spremljal kot gledalec.

Jan-Erik Aalbu | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Do 25. januarja moramo imenovati ekipo za olimpijske igre. Lahko računamo tudi na rezervo, a bo ostala doma in prišla le v primeru bolezni ali poškodbe," je za Dagbladet povedal športni direktor norveške reprezentance Jan-Erik Aalbu in izpostavil smolo Graneruda, ki je zaradi poškodbe tik pred lanskim nordijskim svetovnim prvenstvom moral izpustiti sedem tekem in je ostal brez pomembnih točk, prav tako pa mu ni šla na roke diskvalifikacija v Garmisch-Partenkirchnu.

Naslednji konec tedna bo v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Norveška pa bo svoj trio imenovala po poletih.

