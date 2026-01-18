Norveški moški skakalni tabor je imel v Saporu zadnjo priložnost, da bi si zagotovil štiri kvote za nastop na prihajajočih olimpijskih igrah v Italiji, a mu ni uspelo, tako da bodo Norvežani v Predazzu lahko nastopili z le tremi smučarskimi skakalci. Lahko se zgodi, da bo brez olimpijske vozovnice ostal Halvor Egner Granerud. Polno moško kvoto so si zagotovili Nemci in Avstrijci.

S tekmama svetovnega pokala v Saporu so se končale kvalifikacije za olimpijske igre v smučarskih skokih, ki so v več taborov vnesle slabo voljo. Norvežani so pred nedeljsko tekmo še upali, da bi jim uspelo skočiti do polne kvote štirih skakalcev, a bi Halvor Egner Granerud, ki se prebuja, po poročanju Dagbladeta moral končati med prvo šesterico, kar mu ni uspelo.

Dvakratni dobitnik velikega kristalnega globusa je končal na desetem mestu in prejel 26 točk, kar je bilo premalo, da bi Norveški zagotovil polno kvoto. Norvežani bodo na olimpijskih igrah tako nastopili s tremi tekmovalci.

Vsaka država si lahko do zadnjega roka, 18. januarja 2026, zagotovi štiri skakalce na olimpijskih igrah, a mora biti četrti in zadnji skakalec uvrščen med 25 najboljših na seznamu za razdelitev olimpijskih kvot. Johann Andre Forfang, Marius Lindvik in Kristoffer Eriksen Sundal so med 25 najboljšimi na lestvici, medtem ko je Granerud trenutno na napačni strani lestvice in se lahko zgodi, da bo prav on olimpijske igre spremljal kot gledalec.

Foto: Guliverimage

"Do 25. januarja moramo imenovati ekipo za olimpijske igre. Lahko računamo tudi na rezervo, a bo ostala doma in prišla le v primeru bolezni ali poškodbe," je za Dagbladet povedal športni direktor norveške reprezentance Jan-Erik Aalbu in izpostavil smolo Graneruda, ki je zaradi poškodbe tik pred lanskim nordijskim svetovnim prvenstvom moral izpustiti sedem tekem in je ostal brez pomembnih točk, prav tako pa mu ni šla na roke diskvalifikacija v Garmisch-Partenkirchnu.

Naslednji konec tedna bo v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Norveška pa bo svoj trio imenovala po poletih.