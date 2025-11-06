Slovenska moška reprezentanca v smučarskih skokih se v novo sezono podaja s prav posebnim ciljem – zagotoviti si četrto kvoto za olimpijske igre 2026 v Predazzu. Trenutno ima Slovenija zagotovljena tri mesta, a boj za dodatno kvoto bo ena ključnih zgodb prve polovice zime. V središču pozornosti bo najverjetneje Lovro Kos.

Verjetno se čudite, zakaj slovenska moška reprezentanca nima zagotovljenih štirih mest za prihajajoče zimske olimpijske igre, ki jih bosta gostila Cortina d'Ampezzo in Milano, kot je bila praksa v preteklosti. Za razliko od zadnjih iger v Pekingu, kjer je bilo 65 tekmovalcev in 45 tekmovalk, bodo razmerja v moški in ženski konkurenci leta 2026 poravnana, kar pomeni, da bo nastopilo 50 skakalcev in 50 skakalk.

Posledično so se spremenile tudi kvote, ki predstavljajo število skakalcev iz posamezne države s pravico nastopa na olimpijskih igrah. Od lanskega leta se namreč gleda posebna lestvica, meja pa je 25. mesto.

Jasno je, da Slovenija kvoto treh skakalcev ima, in ni bojazni, da bi imela manj skakalcev, vendar bo potekal velik boj za tisto dodatno četrto vozovnico.

V tem seštevku, ki vključuje rezultate poletnega Grand Prixa v letih 2024 in 2025 ter celotno lansko zimsko sezono, so trije slovenski orli trenutno v najboljši petindvajseterici, ki zagotavlja neposredno uvrstitev na olimpijske igre. Anže Lanišek je trenutno sedmi, Domen Prevc 12., Timi Zajc pa 18.

Če bi se olimpijske igre začele danes, bi Slovenija imela tri predstavnike na posamični tekmi.

Kos na posebni misiji – še 19 tekem svetovnega pokala

Ker želi reprezentanca v Predazzu nastopiti s štirimi tekmovalci, so poleti več priložnosti namenili Lovru Kosu, ki je nastopil na tekmah poletnega Grand Prixa in tam zbral 184 točk. Trenutno zaseda 32. mesto, kar pomeni, da za 25. mestom, na katerem je izkušeni Poljak Kamil Stoch, zaostaja 149 točk.

Domen Prevc in Anže Lanišek sta varno med najboljših 25. Foto: Aleš Fevžer

Do zaključka olimpijskega kvalifikacijskega obdobja 18. januarja 2026 bo še 19 tekem svetovnega pokala, kar Kosu še vedno daje realno možnost, da se prebije med najboljšo 25-erico in s tem Sloveniji priskače dodatno kvoto.

Kos bo moral torej sezono začeti na visokih obratih, saj dodatno kvoto poleg Slovenije lovi še Norveška. Tudi Skandinavci imajo trenutno le tri zagotovljena mesta – Halvor Egner Granerud je 27. s 439 točkami, kar pomeni, da ima pred Kosom 97 točk prednosti. Naslednja tarča je Japonec Sakutaro Kobajaši, ki je poleti pridno zbiral točke (392) in je na 23. mestu, pred Kosom pa ima že 214 točk prednosti. Na splošno so poleti Japonci in Poljaki pošiljali svoje adute v boj za lovljenje kvot in bili pri tem zelo uspešni.

Avstrijci, Nemci in Japonci že pri maksimalni kvoti

Trenutno imajo štiri zagotovljena mesta v Predazzu Avstrijci, Nemci, Japonci in Poljaki, kar kaže, kako visoko je postavljena letvica za reprezentance, ki želijo nastopiti s polno zasedbo. Avstrijci imajo v skupni razvrstitvi kar sedem skakalcev med najboljših 25, a pravila jasno določajo, da lahko vsaka država nastopi z največ štirimi skakalci, razen če ima aktualnega olimpijskega prvaka.

Trenutni vrstni red v boju za kvote za OI 2026

Št. Ime in priimek Država Točke 1. Daniel Tschofenig AVT 2267 2. Jan Hörl AVT 2185 3. Stefan Kraft AVT 1715 4. Gregor Deschwanden ŠVI 1349 5. Ryoyu Kobayashi JAP 1338 6. Andreas Wellinger NEM 1259 7. Anže Lanišek SLO 1221 8. Pius Paschke NEM 1190 9. Johann Andre Forfang NOR 1149 10. Pawel Wasek POL 971 11. Marius Lindvik NOR 924 12. Domen Prevc SLO 902 13. Ren Nikaido JAP 847 14. Maximilian Ortner AVT 838 15. Kristoffer Eriksen Sundal NOR 833 16. Philipp Raimund NEM 802 17. Karl Geiger NEM 772 18. Timi Zajc SLO 743 19. Michael Hayböck AVT 657 20. Naoki Nakamura JAP 644 21. Manuel Fettner AVT 628 22. Dawid Kubacki POL 603 23. Sakutaro Kobayashi JAP 556 24. Aleksander Zniszczol POL 491 25. Kamil Stoch POL 491 27. Halvor Egner Granerud NOR 439 32. Lovro Kos SLO 342 47. Žiga Jančar SLO 156

Pogorelčnik: Uvrstitev med 25 ne pomeni samodejnega nastopa na igrah

Vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik priznava, da je situacija poleti presenetila tudi njih: "Ušteli smo se, ker se druge ekipe spreminjajo. Poleti niso tekmovali tisti, ki so sicer pri vrhu, ampak 'drugokategorniki', ki so pobirali točke. Zato se lestvica od 20. mesta zelo spreminja," pravi Pogorelčnik. In največ so poleti pridobili Japonci in Poljaki.

Ob tem dodaja, da uvrstitev med najboljših 25 še ne pomeni samodejne olimpijske vozovnice za posameznika: "Iz slovenske reprezentance bodo na igre odpotovali tisti, ki bodo v tistem trenutku v najbolj optimalni formi. Naš cilj je, da tudi v moški konkurenci nastopimo s štirimi skakalci."

Čaka nas vroča prva polovica zime

Do 18. januarja bo še 19 tekem svetovnega pokala, na katerih bo Kos skušal nadoknaditi točkovni zaostanek, slovenski trio Lanišek - Prevc - Zajc pa bo moral zadržati mesta med elito. V boju za olimpijske kvote se obeta razburljiv uvod sezone, ki bo odločil, ali bo Slovenija v Predazzu skakala s tremi ali štirimi tekmovalci.