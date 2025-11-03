Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
10.55

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Poseben dosežek 53-letnega Noriakia Kasaia, ki si je priboril vstopnico za celinski pokal

Noriaki Kasai | Legendarni japonski skakalec Noriaki Kasai bo pri 53 letih spet skakal v celinskem pokalu. | Foto Guliverimage

Legendarni japonski skakalec Noriaki Kasai bo pri 53 letih spet skakal v celinskem pokalu.

Foto: Guliverimage

Legendi smučarskih skokov Noriakiju Kasaiju je v nedeljo uspel nov podvig. Japonski zvezdnik je pri 53 letih na državnem prvenstvu v Sapporu na skakalnici Okurayama, kjer je leta 1988 tudi debitiral v svetovnem pokalu, pristal tik za stopničkami. Četrto mesto v državi pa mu je prineslo tudi mesto v ekipi za nastop v celinskem pokalu.

Japonski veteran je pred časom javno napovedal, da si želi februarja nastopiti še na enih zimskih olimpijskih igrah, zanj že devetih. To bi bil skoraj neverjeten podvig, saj v Pekingu leta 2022 ni nastopil, ker ni bil član japonske reprezentance.

Legendarni skakalec sicer še ni razglasil konca kariere, vendar se boji, da ta dan ni več daleč. V intervjuju za japonsko publikacijo Aktio Note je Kasai priznal, da ga leta počasi začenjajo dohitevati.

Bolečine in poslabšan vid

"Nisem v vrhunski formi. Nisem imel večjih poškodb, sem pa začel čutiti bolečine v določenih delih telesa, kot so spodnji del hrbta, kolena in vrat. Trudim se po svojih najboljših močeh in si prizadevam, da bolečinam ne posvečam preveč pozornosti," je pojasnil Kasai in dodal, da je skakanje na najvišji ravni zaradi poslabšanja vida še toliko težje.

"Če sem iskren, trenutno nisem v najboljši formi, čeprav čutim, da lahko še vedno poletim daleč. Za zdaj še nisem član ekipe, ki bo tekmovala v svetovnem pokalu, ampak lahko nastopam le na tekmovanjih nižje ravni. Če se te razmere ne bodo spremenile, ne verjamem, da bom sodeloval na olimpijskih igrah. Nastopi v svetovnem pokalu so nujen pogoj. Pred mano je težak boj, a vsi scenariji so možni," je Kasai še povedal v intervjuju za japonski Aktio Note.

V svetovnem pokalu nazadnje februarja letos

Kasai je sicer nazadnje v svetovnem pokalu nastopil februarja, ko se je v Sapporu prek kvalifikacij prebil na tekmo in zrušil rekord najstarejšega udeleženca svetovnega pokala. Na koncu je zasedel 45. mesto.

Nastop na japonskem prvenstvu je sicer izpustil najboljši Japonec zadnjih let in zmagovalec finala poletne sezone v Klingenthalu, Rjojui Kobajaši. Manjkal je tudi stalni član A-reprezentance Naoki Nakamura.

Naslov državnega prvaka je osvojil Ren Nikaido, med ženskami je zmagala prav tako najboljša skakalka minule poletne sezone, Nozomi Maruyama.

