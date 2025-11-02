Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
2. 11. 2025,
11.39

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
poškodba Thea Minyan Bjoerseth smučarski skoki

Nedelja, 2. 11. 2025, 11.39

49 minut

Norvežanka se želi vrniti prihodnje poletje, a ve, da jo čaka več izzivov

Thea Minyan Bjoerseth po padcu na Ljubnem na dolgi poti okrevanja

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Thea Minyan Bjoerseth padec Ljubno ob Savinji 2025 | Pred Theo Minyan Bjoerseth, ki je februarja padla na Ljubnem ob Savinji, je še dolga pot rehabilitacije. | Foto Grega Valančič

Pred Theo Minyan Bjoerseth, ki je februarja padla na Ljubnem ob Savinji, je še dolga pot rehabilitacije.

Foto: Grega Valančič

Norveška smučarska skakalka Thea Minyan Bjoerseth, ki je februarja grdo padla na Ljubnem ob Savinji in si težje poškodovala koleno in komolec, je za norveški medij NRK spregovorila o dolgi poti vračanja, mentalnem boju, pa tudi prihodnosti. Če bo to mogoče, bi se na skakalnico lahko vrnila prihodnje poletje, a se zaveda, da jo čakajo zahtevni meseci.

Predazzo
Sportal Vrnitev na olimpijski skakalnici, ki sta mnogim pustili grenak priokus: prve informacije so spodbudne

Norvežanki Thei Minyan Bjoerseth februarska sobota na Ljubnem ob Savinji ne bo ostala v lepem spominu. Po prvi seriji je vodila, nato pa v finalu ob doskoku grdo padla. Celotnega dogajanja se ne spomni, je pa toliko bolj živ spomin na izvide, ki so prišli nekaj dni zatem. 

"Poškodovana sprednja križna vez, zadnja križna vez, medialna vez in meniskus, poškodba komolca, ki me je takrat zelo bolel in nekako preglasil ostale poškodbe," je Bjoerseth dejala v pogovoru za norveški medij NRK.

Ni pričakovala, da gre za tako resno poškodbo

22-letnica se celotnega dogajanja po skoku ne spominja. "Spomnim se, da sem si mislila, da bom preskočila zeleno črto, saj bom zmagala na tej tekmi. Po padcu sem vedela, da moje koleno ni ravno v takšnem stanju, kot bi moralo biti. Imela sem občutek, da ni vse povsem v redu, sem pa vseeno mislila, da ni tako hudo. Prepričana sem bila, da bo vse v redu."

Ob padcu si je težje poškodovala koleno, pa tudi komolec. Prestala je več operacij. | Foto: Grega Valančič Ob padcu si je težje poškodovala koleno, pa tudi komolec. Prestala je več operacij. Foto: Grega Valančič

Takšne poškodbe običajno posledica prometnih nesreč ali padcev z velike višine

A ni bilo. Poškodba kolena je bila tako huda, da je ortopedka in specialistka za poškodbe kolen, zadnje desetletje pa tudi zdravnica norveške smučarske skakalne reprezentance Guri Ekås dejala, da še nikoli ni videla podobne poškodbe pri smučarskem skakalcu. Poškodba je bolj spominjala na tiste, do katerih pride pri prometnih nesrečah.

"Ko sem videla sliko magnetne resonance, sem takoj videla, da so delovale velike sile. Tisti, ki utrpijo tovrstno poškodbo, so običajno udeleženi v prometnih nesrečah ali padcih z velike višine. Takšne poškodbe v športu niso prav pogoste."

Opora norveškega tabora

Bjoerseth je morala prečrtati domače svetovno prvenstvo, nato pa se je morala sprijazniti še z dejstvom, da bo izpustila tudi celotno olimpijsko sezono. Norveški tabor se je zavezal, da ji bo stal ob strani, da v času dolge rehabilitacije ne bo pozabljena, kar se je nekaterim športnikom v preteklosti že zgodilo.

"Človek se lahko počuti zelo osamljenega, preprosto pozabljenega. Thei sem zagotovil, da bo dobila najboljšo pomoč, ki jo imamo na voljo," je za NRK dejal glavni trener Norvežank Christian Meyer.

Norveška zveza ji stoji ob strani. | Foto: Guliverimage Norveška zveza ji stoji ob strani. Foto: Guliverimage

Čeprav se skakalka ne spomni vseh pogovorov z Meyerjem, je zelo hvaležna, da si je vzel čas: "Je odličen sogovornik, zna delovati v zahtevnih situacijah. Pomagal mi je nekoliko razjasniti stvari in me poskušal osredotočiti na prave stvari."

Norvežanka bo tekmice v prihajajoči sezoni spremljala kot gledalka, če se bo rehabilitacija odvijala po željah in bo uspešna tudi v boju z lastno glavo, pa se bo na skakalnice vrnila prihodnje poletje. "Ne bom skrivala dejstva, da je to zaskrbljujoče. Želim znova tekmovati v smučarskih skokih in začeti s pravimi pogoji za skoke na dolge proge." Njen novi cilj je svetovno prvenstvo v Falunu leta 2027.

Domen Prevc, Anže Lanišek
Sportal Slovenci na krilih Domna Prevca na stopničkah: Lepa popotnica za zimo
Stefan Horngacher
Sportal Presenečenje v skokih: Stefan Horngacher tik pred sezono napovedal odstop
Marius Lindvik
Sportal Po koncu kazni se je oglasil Norvežan: Česa takega ne bi privoščil nikomur
poškodba Thea Minyan Bjoerseth smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.