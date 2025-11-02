Norveška smučarska skakalka Thea Minyan Bjoerseth, ki je februarja grdo padla na Ljubnem ob Savinji in si težje poškodovala koleno in komolec, je za norveški medij NRK spregovorila o dolgi poti vračanja, mentalnem boju, pa tudi prihodnosti. Če bo to mogoče, bi se na skakalnico lahko vrnila prihodnje poletje, a se zaveda, da jo čakajo zahtevni meseci.

Norvežanki Thei Minyan Bjoerseth februarska sobota na Ljubnem ob Savinji ne bo ostala v lepem spominu. Po prvi seriji je vodila, nato pa v finalu ob doskoku grdo padla. Celotnega dogajanja se ne spomni, je pa toliko bolj živ spomin na izvide, ki so prišli nekaj dni zatem.

"Poškodovana sprednja križna vez, zadnja križna vez, medialna vez in meniskus, poškodba komolca, ki me je takrat zelo bolel in nekako preglasil ostale poškodbe," je Bjoerseth dejala v pogovoru za norveški medij NRK.

Ni pričakovala, da gre za tako resno poškodbo

22-letnica se celotnega dogajanja po skoku ne spominja. "Spomnim se, da sem si mislila, da bom preskočila zeleno črto, saj bom zmagala na tej tekmi. Po padcu sem vedela, da moje koleno ni ravno v takšnem stanju, kot bi moralo biti. Imela sem občutek, da ni vse povsem v redu, sem pa vseeno mislila, da ni tako hudo. Prepričana sem bila, da bo vse v redu."

Ob padcu si je težje poškodovala koleno, pa tudi komolec. Prestala je več operacij. Foto: Grega Valančič

Takšne poškodbe običajno posledica prometnih nesreč ali padcev z velike višine

A ni bilo. Poškodba kolena je bila tako huda, da je ortopedka in specialistka za poškodbe kolen, zadnje desetletje pa tudi zdravnica norveške smučarske skakalne reprezentance Guri Ekås dejala, da še nikoli ni videla podobne poškodbe pri smučarskem skakalcu. Poškodba je bolj spominjala na tiste, do katerih pride pri prometnih nesrečah.

"Ko sem videla sliko magnetne resonance, sem takoj videla, da so delovale velike sile. Tisti, ki utrpijo tovrstno poškodbo, so običajno udeleženi v prometnih nesrečah ali padcih z velike višine. Takšne poškodbe v športu niso prav pogoste."

Opora norveškega tabora

Bjoerseth je morala prečrtati domače svetovno prvenstvo, nato pa se je morala sprijazniti še z dejstvom, da bo izpustila tudi celotno olimpijsko sezono. Norveški tabor se je zavezal, da ji bo stal ob strani, da v času dolge rehabilitacije ne bo pozabljena, kar se je nekaterim športnikom v preteklosti že zgodilo.

"Človek se lahko počuti zelo osamljenega, preprosto pozabljenega. Thei sem zagotovil, da bo dobila najboljšo pomoč, ki jo imamo na voljo," je za NRK dejal glavni trener Norvežank Christian Meyer.

Norveška zveza ji stoji ob strani. Foto: Guliverimage

Čeprav se skakalka ne spomni vseh pogovorov z Meyerjem, je zelo hvaležna, da si je vzel čas: "Je odličen sogovornik, zna delovati v zahtevnih situacijah. Pomagal mi je nekoliko razjasniti stvari in me poskušal osredotočiti na prave stvari."

Norvežanka bo tekmice v prihajajoči sezoni spremljala kot gledalka, če se bo rehabilitacija odvijala po željah in bo uspešna tudi v boju z lastno glavo, pa se bo na skakalnice vrnila prihodnje poletje. "Ne bom skrivala dejstva, da je to zaskrbljujoče. Želim znova tekmovati v smučarskih skokih in začeti s pravimi pogoji za skoke na dolge proge." Njen novi cilj je svetovno prvenstvo v Falunu leta 2027.