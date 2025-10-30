Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Četrtek,
30. 10. 2025,
19.19

1 ura, 25 minut

Na olimpijskih skakalnicah prvi skoki po opravljenih prilagoditvah

Pe. M.

Predazzo | Skakalnici, ki bosta februarja gostili olimpijske boje, sta pred dnevi doživeli popravke, danes pa so tam opravili prve skoke po končanih prilagoditvah. | Foto Guliverimage

Skakalnici, ki bosta februarja gostili olimpijske boje, sta pred dnevi doživeli popravke, danes pa so tam opravili prve skoke po končanih prilagoditvah.

Foto: Guliverimage

Smučarski skakalnici v Predazzu, kjer se bodo februarja odvijali olimpijski boji za kolajne v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji, sta pred dnevi doživeli popravke, danes pa so opravili prve testne skoke. Kot je za skijumping.pl povedal šef tekem svetovnega pokala Sandro Pertile, so povratne informacije skakalk in skakalcev, ki so danes preizkusili napravi, spodbudne.

Predazzo, Eva Pinkelnig
Po več padcih predvsem na manjši skakalnici so napovedali prilagoditve naprav. Pred dnevi je Sandro Pertile potrdil, da so na obeh skakalnicah opravili spremembe kotov na mizi in da bodo še ta teden opravili prve skoke.

Sandro Pertile | Foto: Guliverimage Sandro Pertile Foto: Guliverimage

"Test je bil pozitiven na obeh skakalnicah. Skakalo je več športnikov, tudi skakalke, nordijski kombinatorci in skakalci iz lokalnega kluba. Parabola leta je nižja, tako da je skakanje za športnike lažje," je za skijumping.pl dejal Pertile.

Poljski portal ob tem še poroča, da je bil naklon manjše skakalnice prilagojen z 11 stopinj na 11,5 stopinje, naklon velike skakalnice pa z 11,5 stopinje na 12 stopinj.

Čez dober teden na skakalnicah sledi italijansko prvenstvo v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji.

