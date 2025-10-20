Avstrijska smučarska skakalka Eva Pinkelnig je mesec dni po grozljivem padcu na olimpijski skakalnici v Predazzu ostro obsodila ravnanje Mednarodne smučarske zveze (Fis). V čustvenem pogovoru za avstrijski ORF je razkrila, da so bile skakalke prisiljene nastopiti kljub znanim tehničnim napakam na zaletišču, kar je vodilo do treh grdih padcev, po katerih so vse akterke že končale sezono, preden se je ta sploh začela.

Eva Pinkelnig, skupna zmagovalka svetovnega pokala 2022/23, ne skriva razočaranja nad ravnanjem vodilnih pri Fisu. "Ravnali so neodgovorno. Vsi so vedeli, da je skakalnica nevarna, pa so nas vseeno poslali na vrh," je povedala brez olepševanja.

"Zakaj nas ni nihče opozoril?"

"Vedeli so, da profil skakalnice ni v redu. Celo Fisov direktor je govoril o napaki v konstrukciji. Zakaj nas nihče ni opozoril?" se je vprašala 37-letna Avstrijka, ki je med padcem utrpela hudo poškodbe kolena in končala sezono še pred prvim uradnim tekmovanjem.

Eva Pinkelnig ne more verjeti, da so jih poslali na skakalnico, čeprav so vedeli, da je ta nevarna. Foto: Guliverimage

Predazzo, ki bo čez leto dni prizorišče olimpijskih iger 2026, je bil po njenih besedah že večkrat označen kot problematičen. Usodni konec tedna ni bil tragičen le za njo - Kanadčanka Alexandria Loutitt in Japonka Haruka Kasai sta si prav tako poškodovali križne vezi. Vse tri so ostale brez olimpijskih sanj in bodo okrevale mesece.

"Potrebujemo več človečnosti v vrhunskem športu"

Pinkelnig, ki je trenutno v fazi zahtevne rehabilitacije, je prvič odkrito spregovorila tudi o psihični plati vrhunskega športa. "Čutila sem, da potrebujem spremembo. Vrhunski šport nas pogosto odtuji od samih sebe," je priznala. Dolga leta pritiska, pričakovanj in nenehnega dokazovanja so jo, kot pravi, počasi lomila od znotraj.

Čeprav se zaveda, da je olimpijski nastop 2026 zanjo nemogoč, ostaja izjemno pogumna in optimistična: "Dosegla sem ogromno. Čeprav sem padla, še nisem rekla zadnje besede."