J. L.

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
12.17

13 minut

rehabilitacija operacija poškodba kolena poškodba Fis padec smučarski skoki Eva Pinkelnig

Po grdem padcu Eva Pinkelnig udarila po Fisu in razkrila neodgovorno ravnanje

J. L.

Predazzo, Eva Pinkelnig | Skok Eve Pinkelnig na olimpijski skakalnici se je končal tragično. S poškodbo kolena in koncem sanj o olimpijskih igrah. | Foto Guliverimage

Skok Eve Pinkelnig na olimpijski skakalnici se je končal tragično. S poškodbo kolena in koncem sanj o olimpijskih igrah.

Foto: Guliverimage

Avstrijska smučarska skakalka Eva Pinkelnig je mesec dni po grozljivem padcu na olimpijski skakalnici v Predazzu ostro obsodila ravnanje Mednarodne smučarske zveze (Fis). V čustvenem pogovoru za avstrijski ORF je razkrila, da so bile skakalke prisiljene nastopiti kljub znanim tehničnim napakam na zaletišču, kar je vodilo do treh grdih padcev, po katerih so vse akterke že končale sezono, preden se je ta sploh začela.

Eva Pinkelnig, skupna zmagovalka svetovnega pokala 2022/23, ne skriva razočaranja nad ravnanjem vodilnih pri Fisu. "Ravnali so neodgovorno. Vsi so vedeli, da je skakalnica nevarna, pa so nas vseeno poslali na vrh," je povedala brez olepševanja.

rehabilitacija operacija poškodba kolena poškodba Fis padec smučarski skoki Eva Pinkelnig
