Avtor:
Pe. M.

Sobota,
18. 10. 2025,
17.58

Osveženo pred

26 minut

Smučarski skoki, celinski pokal, Klingenthal

Rok Oblak drugi v Klingenthalu, Domen Prevc po 152 metrih diskvalificiran

Rok Oblak | Rok Oblak je tekmo celinskega pokala v Klingenthalu končal na drugem mestu. | Foto Guliverimage

Rok Oblak je tekmo celinskega pokala v Klingenthalu končal na drugem mestu.

Foto: Guliverimage

Zmagovalec sobotne tekme celinskega pokala v Klingenthalu je Švicar Sandro Hauswirth, ki je za 3,6 točke premagal Roka Oblaka, tretji je bil Nemec Felix Hoffmann. Do točk so od Slovencev prišli še Rok Masle (12.), Maksim Bartolj (23.) in Žiga Jelar (28.). Slovenski A-reprezentant Domen Prevc, ki je v prvi seriji poletel kar 152 metrov, je bil po prvem skoku diskvalificiran, diskvalificiran je bil tudi Enej Faletič, ki nastopa na grand prixu v Hinzenbachu.

Enej Faletič
Sportal Lanišek in Kos do peščice točk, Faletič ob debiju diskvalificiran

Zmagovalec prve tekme celinskega pokala v nemškem Klingenthalu je na preizkušnji z ledeno smučino Švicar Sandro Hauswirth s 134 in 135.5 metri ter 283,8 točkami. Le 3,6 točk je zaostal Rok Oblak s 141.5 in 137.5 metri, s tem je poskrbel za prve slovenske stopničke v tej sezoni na tekmah celinskega pokala. Tretji je bil domačin Felix Hoffmann s 134.5 in 133 metri ter 269,7 točkami.

Do točk so prišli še trije Slovenci, Rok Masle je zasedel 12. mesto s 132 in 126 metri ter 253,5 točkami, Maksim Bartolj je bil 23., Žiga Jelar je zasedel 28. mesto. 

Brez točk so ostali Gorazd Završnik, Nik Gostiša Lah in Domen Prevc, ki je s številko osem poletel kar 152 metrov, kar je prvi uradni skok čez 150 metrov v Klingenthalu, a je bil zaradi prevelikega dresa kasneje diskvalificiran, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

152 metrov Domna Prevca, ki je bil zaradi prevelikega dresa nato diskvalificiran:

Klingenthal bo jutri gostil še eno tekmo celinskega pokala, prihodnji konec tedna pa bo gostil še zadnje tekme poletnega grand prixa. 

