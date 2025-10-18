Mladi slovenski smučarski skakalec Enej Faletič, ki si je z dobrimi poletnimi predstavami prislužil vstopnico za nastop na prvem članskem grand prixu, je na uvodni tekmi v Hinzenbachu po prvi seriji zasedal 17. mesto, kar je bila najvišja uvrstitev med Slovenci, po finalnem skoku je kazalo, da bo uvrstitev izboljšal, a je bil nato diskvalificiran. Anže Lanišek je bil 25., Lovro Kos 26., Timi Zajc pa je bil prekratek za finale. Zmagal je Nemec Philipp Raimund . V soboto bo v Avstriji še ena tekma.

Smučarski skakalci se za točke poletne velike nagrade ta konec tedna merijo v Hinzenbachu na ledeni smučini. Slovenske barve v Avstriji zastopajo Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in Enej Faletič, ki debitira na tekmovanju te ravni.

Po finalnem doskoku Faletiča je kazalo, da bo 18-letnik najvišje uvrščeni Slovenec, a je bil nato diskvalificiran. Anže Lanišek (83,5; 85 metrov) je bil na koncu 25., Lovro Kos (83,5; 85) pa se je zvrstil tik za rojakom. Lanišek je v finalu izgubil sedem mest, Kos pet.

Kazalo je, da bo Enej Faletič najvišje uvrščeni Slovenec, a je bil po finalnem skoku diskvalificiran. Foto: SloSki

Na vrhu zmagovalnega odra je končal Nemec Philipp Raimund (91,5; 89)., ki je do zmage skočil z drugega mesta po prvi seriji. Nemec je za 1,5 točke prehitel zmagovalca lanske sezone svetovnega pokala Daniel Tschofeniga (četrti po prvi seriji), 3,4 točke pa je na tretjem mestu zaostal vodilni po prvi seriji Avstrijec Jan Hörl. Tik pod zmagovalnim odrom je bil Poljak Kamil Stoch, za katerega bo olimpijska sezona zadnja v karieri.

Od Slovencev je skakal še Timi Zajc, a se mu skok ni posrečil, tako da je na 48. mestu ostal brez finala.

V soboto bo v Hinzenbachu še ena posamična tekma.