Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
18. 10. 2025,
16.06

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
grand prix Robert Hrgota Timi Zajc Timi Zajc Lovro Kos Anže Lanišek Anže Lanišek Enej Faletič smučarski skoki

Sobota, 18. 10. 2025, 16.06

55 minut

Smučarski skoki, poletni grand prix, Klingenthal

Enej Faletič ob debiju diskvalificiran, Lanišek in Kos do peščice točk

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Anže Lanišek | Anže Lanišek je bil na 25. mestu najvišje uvrščeni Slovenec na sobotni tekmi poletne velike nagrade v Hinzenbachu, | Foto Aleš Fevžer

Anže Lanišek je bil na 25. mestu najvišje uvrščeni Slovenec na sobotni tekmi poletne velike nagrade v Hinzenbachu,

Foto: Aleš Fevžer

Mladi slovenski smučarski skakalec Enej Faletič, ki si je z dobrimi poletnimi predstavami prislužil vstopnico za nastop na prvem članskem grand prixu, je na uvodni tekmi v Hinzenbachu po prvi seriji zasedal 17. mesto, kar je bila najvišja uvrstitev med Slovenci, po finalnem skoku je kazalo, da bo uvrstitev izboljšal, a je bil nato diskvalificiran. Anže Lanišek je bil 25., Lovro Kos 26., Timi Zajc pa je bil prekratek za finale. Zmagal je Nemec Philipp Raimund. V soboto bo v Avstriji še ena tekma.

smučarski skoki, Timi Zajc
Sportal Zajc ne želi ničesar obžalovati
Magnus Brevig Jan-Erik Aalbu
Sportal Skrivnost skakalnega škandala: Norvežani razkrivajo kulturo goljufanja

Smučarski skakalci se za točke poletne velike nagrade ta konec tedna merijo v Hinzenbachu na ledeni smučini. Slovenske barve v Avstriji zastopajo Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in Enej Faletič, ki debitira na tekmovanju te ravni.

Po finalnem doskoku Faletiča je kazalo, da bo 18-letnik najvišje uvrščeni Slovenec, a je bil nato diskvalificiran. Anže Lanišek (83,5; 85 metrov) je bil na koncu 25., Lovro Kos (83,5; 85) pa se je zvrstil tik za rojakom. Lanišek je v finalu izgubil sedem mest, Kos pet.

Kazalo je, da bo Enej Faletič najvišje uvrščeni Slovenec, a je bil po finalnem skoku diskvalificiran. | Foto: SloSki Kazalo je, da bo Enej Faletič najvišje uvrščeni Slovenec, a je bil po finalnem skoku diskvalificiran. Foto: SloSki

Na vrhu zmagovalnega odra je končal Nemec Philipp Raimund (91,5; 89)., ki je do zmage skočil z drugega mesta po prvi seriji. Nemec je za 1,5 točke prehitel zmagovalca lanske sezone svetovnega pokala Daniel Tschofeniga (četrti po prvi seriji), 3,4 točke pa je na tretjem mestu zaostal vodilni po prvi seriji Avstrijec Jan Hörl. Tik pod zmagovalnim odrom je bil Poljak Kamil Stoch, za katerega bo olimpijska sezona zadnja v karieri.

Od Slovencev je skakal še Timi Zajc, a se mu skok ni posrečil, tako da je na 48. mestu ostal brez finala.

V soboto bo v Hinzenbachu še ena posamična tekma.

predstavitev reprezentanc SZS junaki zime Anže Lanišek Tim Mastnak
Sportal "Dobro se počutim v svoji koži in to je tisto, kar pri meni šteje"
smučarski skoki, Nika Vodan
Sportal Ne pomni, da bi se v svetovnem pokalu prej zgodilo kaj podobnega
Enej Faletič
Sportal Priložnost za novinca, Domen Prevc na celinski pokal
Domen Prevc, spomenik
Sportal Domen Prevc po svetovnem naslovu in rekordu želi še olimpijski uspeh
Nika Prevc
Sportal Nika Prevc z novim rekordom
grand prix Robert Hrgota Timi Zajc Timi Zajc Lovro Kos Anže Lanišek Anže Lanišek Enej Faletič smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.