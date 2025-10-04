Črn konec tedna je pred 14 dnevi pretresel svet smučarskih skokov. Na generalki v Predazzu, kjer bodo februarja 2026 olimpijske skakalne tekme, so hude padce na manjši napravi doživele Eva Pinkelnig, Alexandria Loutit in japonska nordijska kombinatorka Haruko Kasai, ki so že končale sezono, preden se je sploh začela. Namesto slavnostne priprave na največji športni dogodek je generalka razkrila resne pomanjkljivosti. Ravno ta teden so imeli na FIS zasedanje, na katerem je slovenski strokovnjak Jelko Gros kot tehnični delegat predstavil dve rešitvi.

Predazzo je v zaključku septembra ponudil prizor, ki ga v športu nihče ne želi videti. Padci vrhunskih skakalk, Eve Pinkelnig in Alexandrie Loutitt, in nordijske kombinatorke Haruke Kasai so sprožili vprašanje, ali je manjša olimpijska naprava varna. Slovenski strokovnjak za smučarske skoke Jelko Gros opozarja, da težava ni enoznačna: "Nesreča se zgodi, če skakalka naredi napako, veter pa razmere še poslabša. V Predazzu je manjkalo horizontalne hitrosti, povečala se je vertikalna. In to je najslabša kombinacija. Zato je ob napakah prihajalo do poškodb. Niso le skakalnice krive."

V spodnjem videu se je oglasila Loutitt

Jelko Gros: Dve rešitvi za varnejše skoke

Slovenska stroka se na nevarnosti ni odzvala le z opozorili, temveč tudi s konkretnim predlogom. Ravno ta teden je na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) potekal posvet s predsednikom komisije za gradnjo skakalnic Hansom-Martinom Rennom, Sandrom Pertilejem in Miranom Tepešem.

Jelko Gros je podal rešitev za manjšo skakalnico v Predazzu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Preučili smo, kaj bi bilo mogoče. Predlagal sem dva scenarija: znižanje naklonske mize za pol stopinje ali skrajšanje odskočne mize za 40 centimetrov. Mislim, da bo znižanje naklona dovolj, ker bodo potem pri dolžini 60 metrov skakalci in skakalke leteli nižje. Zdaj so bili malce previsoko, določili pa so tudi premajhno zaletno hitrost. V takšnih razmerah, v katerih so nastopale skakalke, moraš imeti večjo hitrost. Tudi našo planiško Bloudkovo skakalnico smo po prvi sezoni morali popraviti, ker so se pojavljale poškodbe. Treba je misliti dolgoročno in varno."

Dolgotrajna težava skokov

Težava s profili manjših skakalnic se vleče že vrsto let, vse od olimpijskih iger v Južni Koreji, kjer so se prvič pojavile resnejše kritike: "Skoraj vse manjše skakalnice so takšne. Mi smo jo popravili. Te skakalnice največ uporabljajo mladinci. Poškodbe pa se pojavljajo, ker imajo krhek sklepni sistem. Zlasti v času pubertete je to pri fantih pogosteje kot pri dekletih."

Tudi Alexandria Loutitt je na olimpijskem prizorišču končala sezono, preden se je ta sploh začela. Foto: Guliverimage

Spremembe tudi v skakalnih dresih

Ravno v luči nesrečnih dogodkov so na FIS uvedli spremembo glede skakalnih dresov pri dekletih, o čemer je za Sportal že govoril vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS Gorazd Pogorelčnik: "Po dogodkih v Predazzu je bilo jasno, da bo zagotovo treba določene stvari popraviti, morali smo se dogovoriti, kaj bomo naredili z razvojem ženskih skokov. Padla je odločitev, da se dresi pri ženskah po obsegu povečajo za en centimeter in da gre razkorak dva centimetra nižje. Skakalke bodo imele več oporne površine, s tem bomo znižali še hitrosti na zaletišču, kar pomeni tudi nižjo parabolo leta, vpadni kot doskoka pa bo prijaznejši."

Nova sezona smučarskih skokov se bo začela 21. novembra v Lillehammerju. V moški konkurenci bo veliki kristalni globus branil Avstrijec Daniel Tschofenig, pri dekletih pa slovenska šampionka Nika Prevc.