Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Četrtek,
2. 10. 2025,
12.05

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kariera poškodba padec smučarski skoki Lean Niederberger

Četrtek, 2. 10. 2025, 12.05

6 minut

Po hudem padcu 22-letni skakalec končuje kariero: poslovil se je s čustvenim zapisom

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lean Niederberger | Lean Niederberger si je pred petimi meseci pri padcu poškodoval glavo. | Foto Guliverimage

Lean Niederberger si je pred petimi meseci pri padcu poškodoval glavo.

Foto: Guliverimage

Pri vsega 22 letih se je švicarski smučarski skakalec Lean Niederberger odločil, da se poslavlja od vrhunskega smučarskega skakanja. "Zahvaljujem se za petnajst let sanj, a moje telo in misli ne zmorejo več," je zapisal v čustvenem slovesu.

"Javno objavljam konec kariere v smučarskih skokih. Neizmerno sem hvaležen za zadnjih petnajst let, v katerih sem lahko živel svojo strast. Po poškodbi pa se je moj pogled na skakalni svet in življenjski slog, povezan z njim, spremenil. Ugotovil sem, da nisem več tam, kjer bi bil pripravljen žrtvovati vse za čim daljši skok," je zapisal.

Daniel Andre Tande
Sportal Norvežan se podaja v trenerske vode

Huda poškodba, ki je spremenila vse

Preteklo zimo je mladi član kluba SC Bannalp-Wolfenschiessen med treningom grdo padel in si poškodoval glavo. Okrevanje je bilo daljše in težje od pričakovanj, kar je povsem spremenilo njegov pogled na profesionalni šport.

Glava ni hotela, da nadaljuje kariero, zato se je odločil za konec. | Foto: Guliverimage Glava ni hotela, da nadaljuje kariero, zato se je odločil za konec. Foto: Guliverimage

"Pet mesecev je minilo od nesreče. Iskreno povedano, še vedno nisem popolnoma okreval fizično ali mentalno. Bili so dnevi, ko nisem vedel, ali se bom vrnil v normalno vsakdanje življenje. Hvaležen sem, da lahko izvajam lažje vaje. Bojim se ponovnih simptomov, bojim se novega udarca v glavo, bojim se, da ne bom več povrnil polnega potenciala," je priznal. Čeprav se je junija znova vrnil na skakalnico, je kmalu spoznal, da njegova telo in glava nista več pripravljena na ekstremne napore.

"Vse dobro, moj skakalec," je pod njegovo objavo zapisal slovenski trener Bine Norčič, ki je letos prevzel švicarsko reprezentanco.

"To je močno spremenilo moj pogled na življenje vrhunskega športnika," pravi. Ugotovil je, da ni več sposoben dati vsega, kar bi bilo potrebno za vrhunsko raven. Zadnjič je skočil na državnem prvenstvu v začetku septembra, nato pa uradno končal svojo 15-letno športno pot. Čeprav večjih mednarodnih dosežkov ni zabeležil – v Alpskem pokalu je pred sedmimi leti zmagal v Planici, v celinskem pokalu bil najvišje 25. v Innsbrucku, na mladinskem svetovnem prvenstvu pa 19. v Zakopanah –, je svojo strast, kot je izpostavil, živel s srcem.

Letalnica bratov Gorišek Jelko Gros Domen Prevc Nika Prevc
Sportal Planica bo večja kot kdajkoli: znana časovnica prenove Letalnice bratov Gorišek

Ne zapušča skokov, a v drugi vlogi

"Čeprav zapuščam tekmovalni šport, bom ostal povezan s smučarskimi skoki . bodisi kot zvest navijač, podpornik iz ozadja ali v povsem novi vlogi. Veselim se vsega, kar prihaja, in ta naslednji korak sprejemam z optimizmom," pravi Niederberger.

Timi Zajc
Sportal Timi Zajc se je odločil za veliko spremembo
kariera poškodba padec smučarski skoki Lean Niederberger
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.