Po hudem padcu 22-letni skakalec končuje kariero: poslovil se je s čustvenim zapisom

Pri vsega 22 letih se je švicarski smučarski skakalec Lean Niederberger odločil, da se poslavlja od vrhunskega smučarskega skakanja. "Zahvaljujem se za petnajst let sanj, a moje telo in misli ne zmorejo več," je zapisal v čustvenem slovesu.

"Javno objavljam konec kariere v smučarskih skokih. Neizmerno sem hvaležen za zadnjih petnajst let, v katerih sem lahko živel svojo strast. Po poškodbi pa se je moj pogled na skakalni svet in življenjski slog, povezan z njim, spremenil. Ugotovil sem, da nisem več tam, kjer bi bil pripravljen žrtvovati vse za čim daljši skok," je zapisal.

Huda poškodba, ki je spremenila vse

Preteklo zimo je mladi član kluba SC Bannalp-Wolfenschiessen med treningom grdo padel in si poškodoval glavo. Okrevanje je bilo daljše in težje od pričakovanj, kar je povsem spremenilo njegov pogled na profesionalni šport.

Glava ni hotela, da nadaljuje kariero, zato se je odločil za konec. Foto: Guliverimage

"Pet mesecev je minilo od nesreče. Iskreno povedano, še vedno nisem popolnoma okreval fizično ali mentalno. Bili so dnevi, ko nisem vedel, ali se bom vrnil v normalno vsakdanje življenje. Hvaležen sem, da lahko izvajam lažje vaje. Bojim se ponovnih simptomov, bojim se novega udarca v glavo, bojim se, da ne bom več povrnil polnega potenciala," je priznal. Čeprav se je junija znova vrnil na skakalnico, je kmalu spoznal, da njegova telo in glava nista več pripravljena na ekstremne napore.

"Vse dobro, moj skakalec," je pod njegovo objavo zapisal slovenski trener Bine Norčič, ki je letos prevzel švicarsko reprezentanco.

"To je močno spremenilo moj pogled na življenje vrhunskega športnika," pravi. Ugotovil je, da ni več sposoben dati vsega, kar bi bilo potrebno za vrhunsko raven. Zadnjič je skočil na državnem prvenstvu v začetku septembra, nato pa uradno končal svojo 15-letno športno pot. Čeprav večjih mednarodnih dosežkov ni zabeležil – v Alpskem pokalu je pred sedmimi leti zmagal v Planici, v celinskem pokalu bil najvišje 25. v Innsbrucku, na mladinskem svetovnem prvenstvu pa 19. v Zakopanah –, je svojo strast, kot je izpostavil, živel s srcem.

Ne zapušča skokov, a v drugi vlogi

"Čeprav zapuščam tekmovalni šport, bom ostal povezan s smučarskimi skoki . bodisi kot zvest navijač, podpornik iz ozadja ali v povsem novi vlogi. Veselim se vsega, kar prihaja, in ta naslednji korak sprejemam z optimizmom," pravi Niederberger.