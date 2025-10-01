Sreda, 1. 10. 2025, 13.29
29 minut
Timi Zajc se je odločil za veliko spremembo
Skakalna šampiona Daniel Tschofenig in Timi Zajc sta se odločila, da bosta v novi sezoni skakala na smučeh Van Deer-Red Bull Sports, ki so v lasti nekdanjega odličnega alpskega smučarja Marcela Hirscherja. Gre za pomembno spremembo tik pred olimpijsko zimo, v kateri oba ciljata na osrednji vrhunec kariere.
Šampiona iščeta novo prednost pred zimo
Daniel Tschofenig se je lansko sezono izkazal z zmago na turneji štirih skakalnic in osvojitvijo skupnega svetovnega pokala, Timi Zajc pa se med drugim ponaša z olimpijskim zlatom iz Pekinga ter dvema naslovoma svetovnega prvaka na nordijskem prvenstvu v Planici in v poletih v Vikersundu.
Marcel Hirscher je o novih okrepitvah povedal: "Zelo sem navdušen, da sta z nami Tschofi in Zeko, saj ne predstavljata zgolj vrhunskih športnikov, ampak delita naš inovativen duh in raven profesionalnosti."
Zajc: Potreboval sem nov zagon
Oba skakalca sta v poletnem obdobju že preizkusila smuči, ki jih bosta nato imela v zimski sezoni.
Tschofenig je o sodelovanju dejal: "Po izjemni sezoni želim izkoristiti vsako priložnost, da optimiziram svojo pripravljenost za olimpijsko leto. Čutim, da v Van Deer-Red Bull Sports obstaja veselje do razvoja, in vesel sem, da sem del tega."
Daniel Tschofenig se je prav tako odločil za spremembo.
Slovenski skakalni junak pa je dodal: "Pred vrati je velik dogodek in vedel sem, da potrebujem nov zagon, nadgradnjo, nov izziv. Van Deer-Red Bull Sports je ravno to. Z veseljem sledim tej poti z ekipo."
Timi Zajc je v pretekli sezoni skakal na Slatnarjevih smučeh, Tschofenig pa na smučeh Augment.