Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Sreda,
1. 10. 2025,
13.29

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
smuči smučarski skoki Daniel Tschofenig Timi Zajc Timi Zajc Van Deer–Red Bull Sports

Sreda, 1. 10. 2025, 13.29

29 minut

Timi Zajc se je odločil za veliko spremembo

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
Timi Zajc | TImi Zajc bo po novem skakal na smučeh Van Deer-Red Bull Sports. | Foto VAN DEER–Red Bull Sports

TImi Zajc bo po novem skakal na smučeh Van Deer-Red Bull Sports.

Foto: VAN DEER–Red Bull Sports

Skakalna šampiona Daniel Tschofenig in Timi Zajc sta se odločila, da bosta v novi sezoni skakala na smučeh Van Deer-Red Bull Sports, ki so v lasti nekdanjega odličnega alpskega smučarja Marcela Hirscherja. Gre za pomembno spremembo tik pred olimpijsko zimo, v kateri oba ciljata na osrednji vrhunec kariere.

Šampiona iščeta novo prednost pred zimo

Daniel Tschofenig se je lansko sezono izkazal z zmago na turneji štirih skakalnic in osvojitvijo skupnega svetovnega pokala, Timi Zajc pa se med drugim ponaša z olimpijskim zlatom iz Pekinga ter dvema naslovoma svetovnega prvaka na nordijskem prvenstvu v Planici in v poletih v Vikersundu.

Marcel Hirscher je o novih okrepitvah povedal: "Zelo sem navdušen, da sta z nami Tschofi in Zeko, saj ne predstavljata zgolj vrhunskih športnikov, ampak delita naš inovativen duh in raven profesionalnosti."

Daniel Tschofenig
Sportal Avstrijski zvezdnik udaril po Norvežanih: Osramotili so naš šport

Zajc: Potreboval sem nov zagon

Oba skakalca sta v poletnem obdobju že preizkusila smuči, ki jih bosta nato imela v zimski sezoni.

Tschofenig je o sodelovanju dejal: "Po izjemni sezoni želim izkoristiti vsako priložnost, da optimiziram svojo pripravljenost za olimpijsko leto. Čutim, da v Van Deer-Red Bull Sports obstaja veselje do razvoja, in vesel sem, da sem del tega."

Daniel Tschofenig se je prav tako odločil za spremembo. | Foto: Vam Deer–Red Bull Sports Daniel Tschofenig se je prav tako odločil za spremembo. Foto: Vam Deer–Red Bull Sports

Slovenski skakalni junak pa je dodal: "Pred vrati je velik dogodek in vedel sem, da potrebujem nov zagon, nadgradnjo, nov izziv. Van Deer-Red Bull Sports je ravno to. Z veseljem sledim tej poti z ekipo."

Timi Zajc je v pretekli sezoni skakal na Slatnarjevih smučeh, Tschofenig pa na smučeh Augment.

Erzar
Sportal Erzar prečrtala olimpijsko sezono, Bodlaj na operacijo
Eva Pinkelnig padec
Sportal Operacija uspešna, olimpijske igre prečrtane, a cilj je jasen
Daniel huber
Sportal Planiški zmagovalec se po daljšem prisilnem počitku vrača
Gorazd Pogorelčnik
Sportal "Jasno je bilo, da so po dogodkih v Predazzu potrebne določene spremembe"
smuči smučarski skoki Daniel Tschofenig Timi Zajc Timi Zajc Van Deer–Red Bull Sports
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.