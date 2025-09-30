Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek, 30. 9. 2025, 12.42

Daniel Tschofenig brez dlake na jeziku o norveški aferi z dresi

Daniel Tschofenig | Daniel Tschofenig je jasno povedal, kaj si misli o norveškem prirejanju dresov. | Foto Guliverimage

Daniel Tschofenig je jasno povedal, kaj si misli o norveškem prirejanju dresov.

Foto: Guliverimage

"Osramotili so naš šport," je zmagovalec lanske sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih Daniel Tschofenig v intervjuju za Tiroles Tageszeitung brez dlake na jeziku dejal o aferi norveških smučarskih skakalcev z dresi.

Erzar
Sportal Po neprijetni novici iz slovenskega tabora se je s čustvenim zapisom oglasila nesrečna skakalka

Lastnik velikega kristalnega globusa lanske zimske sezone Daniel Tschofenig se je v intervjuju za Tiroles Tageszeitung razgovoril tudi o norveškem prirejanju dresov.

"Pogosto smo se spraševali, zakaj je njihova oprema videti nekoliko čudno. Razumem, da vsi iščejo luknjo v pravilih, ampak če vstopaš v sivo območje, je to zame nesprejemljivo. Kar se je zgodilo, je taktično goljufanje, kar se mi zdi zares ogabno. Zagotovo so vedeli, da so njihovi dresi prirejeni. To ni bilo prav. Osramotili so celoten šport smučarskih skokov, zdaj pa se obnašajo, kot da so žrtve," so besede Tschofeniga povzeli pri skijumping.pl.

Johann Andre Forfang, ki je trenutno suspendiran, je večkrat zanikal, da bi vedel za prirejanje dresov. | Foto: Guliverimage Johann Andre Forfang, ki je trenutno suspendiran, je večkrat zanikal, da bi vedel za prirejanje dresov. Foto: Guliverimage

Zaradi goljufanja z dresi na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu so nekateri ostali brez služb, Johann Andre Forfang in Marius Lindvik pa sta še vedno v suspenzu.

