"Osramotili so naš šport," je zmagovalec lanske sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih Daniel Tschofenig v intervjuju za Tiroles Tageszeitung brez dlake na jeziku dejal o aferi norveških smučarskih skakalcev z dresi.

"Pogosto smo se spraševali, zakaj je njihova oprema videti nekoliko čudno. Razumem, da vsi iščejo luknjo v pravilih, ampak če vstopaš v sivo območje, je to zame nesprejemljivo. Kar se je zgodilo, je taktično goljufanje, kar se mi zdi zares ogabno. Zagotovo so vedeli, da so njihovi dresi prirejeni. To ni bilo prav. Osramotili so celoten šport smučarskih skokov, zdaj pa se obnašajo, kot da so žrtve," so besede Tschofeniga povzeli pri skijumping.pl.

Johann Andre Forfang, ki je trenutno suspendiran, je večkrat zanikal, da bi vedel za prirejanje dresov. Foto: Guliverimage

Zaradi goljufanja z dresi na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu so nekateri ostali brez služb, Johann Andre Forfang in Marius Lindvik pa sta še vedno v suspenzu.

