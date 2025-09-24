Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ja. M.

Sreda,
24. 9. 2025,
19.50

Sreda, 24. 9. 2025, 19.50

11 minut

Legendarni Nemec z radikalnim pozivom

Martin Schmitt: Odpovejmo se telemarku

Ja. M.

Martin Schmitt

Martin Schmitt predlaga ukinitev telemarka.

Foto: Guliverimage

Po hudih poškodbah na generalki za OI v Predazzu, kjer so se olimpijske sanje razblinile smučarskima skakalkama, Kanadčanki Alexandrii Loutitt in Avstrijki Evi Pinkelnig, ter japonski nordijski kombinatorki Haruki Kasai (vse so utrpele poškodbo križnih vezi), so se začeli vrstiti pozivi k spremembam. Enega izmed najradikalnejših predlogov je podal tudi dvakratni dobitnik velikega kristalnega globusa, Nemec Martin Schmitt.

"Tipična težava pri teh zadnjih primerih je, da poškodbe ne nastopijo zaradi padca, temveč se padci zgodijo zaradi že poškodovane vezi. Že ob prvem stiku s tlemi se križna vez takoj strga," je za skijumping.pl povedal Schmitt. Po njegovem mnenju je telemark pri doskokih glavni dejavnik tveganja: "Značilnost skokov z doskokom v telemarku je zelo nenaravna. Neugoden položaj, ki med doskokom ublaži pritisk, hkrati povzroča maksimalno obremenitev."

Schmitt opozarja, da so spremembe v opremi dodatno povečale nevarnost pri doskoku: "V kombinaciji z materialom, ki se zdaj uporablja, je športnik prisiljen zavzeti položaj, ki spodbuja poškodbe križnih vezi. Koleno se pri tem zvije navznoter in najhujše je skoraj neizogibno." Nemec si je zato zastavil drastično vprašanje, ali je doskok v telemark sploh še potreben? Če je zdravje športnikov na prvem mestu, potem po njegovem mnenju ni. 

Zanimivo je, da Schmitt ni prvi v svetu skokov, ki odpira to temo. Že pred leti je podobno razmišljal denimo Alexander Stöckl, tedaj trener norveške reprezentance. Stöckl je takrat ocenil, da bi vsaj del poškodb kolen lahko preprečili z izločitvijo telemarka kot prvine. Njegova opazka je bila, da starejša oprema in čevlji s starimi vezmi dajejo več možnosti za uspešen doskok z izpadom. Po drugi strani sedanji čevlji in vezi pomagajo povečati nosilno površino, a po mnenju Schmitta je varnejši sonožni doskok. Tudi takšen doskok je lahko estetsko sprejemljiv, gledalcem pa gre po navadi predvsem za spektakel in čim daljše lete.

