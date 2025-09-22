Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Alexandria Loutitt

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 21.05

39 minut

Alexandria Loutitt po hudi poškodbi

Ganljiva objava kanadske skakalke

Ljubno 2024, Alexandria Loutitt | Alexandria Loutitt je zaradi poškodbe ostala brez nastopa na zimskih OI prihodnje leto. | Foto Jure Makovec/STA

Alexandria Loutitt je zaradi poškodbe ostala brez nastopa na zimskih OI prihodnje leto.

Foto: Jure Makovec/STA

Tekme poletne velike nagrade v smučarskih skokih so minile v znamenju padcev in razblinjenih olimpijskih sanj. Na tekmah, ki so služile tudi kot poletna generalka pred igrami v Milanu in Cortini prihodnje leto, se je pot do nastopa na igrah pod petimi krogi zaradi poškodbe končala tudi za Kanadčanko Alexandrio Loutitt.

"Celo življenje sem razmišljala o olimpijskih ciklih in sanjala o igrah leta 2026. Moj cilj od začetka smučarskih skokov so bile prav te igre – Peking je bil nepričakovani bonus. Srce se mi lomi ob misli, da bom zamudila priložnost zastopati Kanado na najvišji ravni. Zdi se mi, kot da sem izgubila priložnost pokazati Kanadčanom, zakaj si šport, ki ga imam tako rada, zasluži več priznanja. Počutim se, kot da sem razočarala svojo skupnost, svoje ljudi in – kar je najhuje – samo sebe," je svoj zapis na Instagramu začela Kanadčanka.

Nato se je ozrla še na svojo vrnitev na skakalnice: "Rada bi rekla, da moje poti še ni konec, a kljub temu se je boleče soočiti s tem izzivom prav v olimpijskem letu. Ker pa se moje leto zdaj odvija v drugo smer, načrtujem, da bom naredila prostor za druge pomembne stvari – na primer preživljanje več časa in delo s kanadsko razvojno ekipo v smučarskih skokih v času, ko ti izjemni mladi Kanadčani začenjajo svojo pot na mednarodnih tekmovanjih."

Za konec se je zahvalila še vsem, ki so ji pomagali, poleg vseh, povezanih s kanadskimi skoki pa je izpostavila še partnerja Daniela Tschofeniga in avstrijsko reprezentanco, ki sta ji pomagala pri tem, da je kljub temu, da je več ko osem tisoč kilometrov stran od doma, po padcu dobila tudi vso potrebno pomoč.

