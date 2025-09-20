Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Predazzo, poletna VN v smučarskih skokih

V Predazzu zavrelo: po dveh grdih padcih umik Kanadčank in Avstrijk

Predazzo, skakalnici | Sklakalnici v Predazzu so za olimpijske igre Milano Cortina 2026 prenovili, poletna velika nagrada je nekakšna olimpijska generalka, kaže pa, da sta skakalnici nevarni. | Foto Guliverimage

Sklakalnici v Predazzu so za olimpijske igre Milano Cortina 2026 prenovili, poletna velika nagrada je nekakšna olimpijska generalka, kaže pa, da sta skakalnici nevarni.

Foto: Guliverimage

V soboto so se trenerski štabi ženski reprezentanc v smučarskih skokih v Predazzu sestali s predstavniki Mednarodne smučarske in deskarske zveze (FIS). Pogovori so se osredotočili na olimpijska prizorišča in številne padce tako v smučarskih skokih kot nordijski kombinaciji. Avstrijska in kanadska ekipa sta se umaknili in v soboto ne bosta tekmovali, poroča skijumping.pl.

Alexandria Loutitt
Sportal V Predazzu padla tudi Alexandria Loutitt

V četrtek je avstrijska veteranka Eva Pinkelnig grdo padla na posamični tekmi smučarskih skakal na poletni veliki nagradi v Predazzu. Hudo si je poškodovala koleno zato je olimpijska sezona zanjo izgubljena. Kanadčanka Alexandria Loutitt je padla v petek v kvalifikacijah za današnjo tekmo, pri njej prav tako obstaja sum na natrgane križnih vezi, vendar o njenem stanju še ni uradnih sporočil. Japonka Haruka Kasai in Finec Herman Happonen pa sta izpustila sobotno tekmo mešanih ekip v nordijski kombinaciji.

Trenerska štaba avstrijske in kanadske reprezentance sta se v soboto odločila, da svoje tekmovalke umakneta s tekme na veliki skakalnici, na kateri bodo februarja prihodnje leto potekale tudi olimpijske tekme. Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Alexandria Loutitt, Nicole Maurer in Abigail Strate tako danes ne skačejo.

"Šlo je za nenačrtovan sestanek trenerjev vseh ženskih ekip s FIS. Prisotni so bili vsi. Bila je občutljiva tema, saj se je zgodila še ena poškodba, druga v Predazzu. Razprava se je osredotočila na to, kaj lahko storimo, da bi se izognili tovrstnim poškodbam. Zaenkrat so predlogi, da bi bili dresi skakalk nekoliko širši, kar bi nekoliko zmanjšalo hitrost skakalk," je dejal Stefan Hula, pomočnik Marcina Bachlede v poljski ženski ekipi.

