Avtor:
STA

Sobota,
20. 9. 2025,
13.06

Osveženo pred

58 minut

Sobota, 20. 9. 2025, 13.06

58 minut

Poškodba Kanadčanke na poletni VN v Predazzu

V Predazzu padla in se poškodovala tudi Kanadčanka Alexandria Loutitt

Alexandria Loutitt | Alexandrio Loutitt so po padcu prepeljali na pregled v bolnišnico. | Foto Guliverimage

Alexandrio Loutitt so po padcu prepeljali na pregled v bolnišnico.

Foto: Guliverimage

V italijanskem Predazzu, kjer smučarji skakalci ta teden nastopajo na tekmah za veliko nagrado, je po Avstrijki Eva Pinkelnig na veliki skakalnici padla še Kanadčanka Alexandria Loutitt, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Za zdaj še ni znano, kakšne so njene poškodbe.

Kanadčanka Alexandria Loutitt se je poškodovala v petek na kvalifikacijah za današnjo tekmo na veliki skakalnici, te je sicer dobila najboljša slovenska skakalka Nika Prevc. Podobno kot Eva Pinkelnig dan pred tem je tudi Kanadčanka na doskočišče pristala z velike višine, po padcu je najprej skušala sama vstati, a so jo nato prepeljali na pregled v bolnišnico.

APA še dodaja, da je Pinkelnig, ki se je na tej skakalnici poškodovala v četrtek, zaradi poškodb že končala sezono. Že v petek so jo operirali v Innsbrucku, takoj pa bo začela rehabilitacijski program.

Pinkelnig si je na tekmah, ki so tudi generalka na olimpijski skakalnici v Predazzu, hudo poškodovala levo koleno. Sedemintridesetletna Avstrijka si je strgala križno vez, strgala medialni in lateralni meniskus v levem kolenu ter poškodovala hrustanec.

Skakalke na delu ob 17.30, skakalci tri ure pozneje

Nika Prevc je na prvi tekmi v Predazzu (srednja skakalnica) osvojila drugo mesto. | Foto: Nordic Focus Nika Prevc je na prvi tekmi v Predazzu (srednja skakalnica) osvojila drugo mesto. Foto: Nordic Focus Skakalnice v dolini Fiemme so obnovili za olimpijske igre februarja prihodnje leto, poletna velika nagrada pa je sploh prvi preizkus.

Na srednji skakalnici je bila Prevc, z rekordom vodilna po prvi seriji, v finalu druga. Danes ob 17.30 bo tekma na veliki napravi, poleg Prevc sta se od Slovenk nanjo uvrstili še Nika Vodan in Maja Kovačič, prekratki sta bili Ema Klinec in Tinkara Komar.

Ob 20.30 bodo tekmovali tudi moški. V kvalifikacijah je bil v petek najboljši Slovenec Anže Lanišek na četrtem mestu, Žiga Jančar je bil šesti, na tekmo so se uvrstili še Timi Zajc (15.), Domen Prevc (21.), Lovro Kos (36.) in Žak Mogel (46.).

