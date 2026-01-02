Slovenska alpska smučarka Ana Bucik Jogan je pred tekmama v Kranjski Gori ta konec tedna napovedala, da je trenutna sezona tudi njena zadnja v karieri, poročata Sportklub in Delo.

Ana Bucik Jogan je v tej sezoni po poškodbah Andreje Slokar in Neje Dvornik glavno orožje slovenske ženske smučarske reprezentance v tehničnih disciplinah. Glavno slovensko orožje bo Novogoričanka tudi na tekmah v Kranjski Gori, na katerih ima kot edina tako v slalomu kot v veleslalomu startno številko med najboljšo trideseterico. 32-letna slovenska smučarka je ob robu tekem ta konec tedna napovedala, da bo ta sezona tudi njena zadnja v karieri.

"Kranjska Gora je moje najljubše prizorišče in prav zato sem se odločila, da tukaj sporočim to svojo odločitev. O tej sem razmišljala že nekaj časa in menim, da bo po tej sezoni napočil pravi čas za slovo od tekmovalnega športa. Prepričana sem, da bomo imeli čudovito tekmo, na kateri se bom tako kot na vseh do konca sezone trudila po najboljših močeh," je besede Novogoričanke po petkovem treningu v Kranjski Gori povzelo Delo.

Čeprav pred začetkom sezone o tem ni govorila, pa gre "za odločitev, ki je rasla dlje časa, tako da ni bila sprejeta naenkrat". "Vanjo popolnoma zaupam in odločila sem se, da tudi zaupam temu, kdaj čutim, da bi to rada delila z mediji in navijači," je povedala Bucik Jogan.

Ana Bucik Jogan se bo po tej sezoni poslovila od belih strmin. Foto: Aleš Fevžer

"Mogoče prihajam iz malo manj smučarskega okolja, a sem ravno v smučanju našla največjo strast in to skozi celotno kariero nosila s sabo, uživala na vsaki tekmi. Verjamem, da bom uživala tudi na vsaki tekmi do konca sezone, dala bom na vseh tekmah vse od sebe, pokazala mogoče še tisto nekaj več, še malo več motivacije bo in verjamem, da bo ta sezona zaradi tega še toliko bolj posebna," je povedala Bucik Jogan, ki svoje poklicne prihodnosti po smučanju še nima povsem natančno začrtane.

Med drugim se je na novinarski konferenci zahvalila panožni zvezi za vso podporo, družini, prijateljem, članom ekipe. "S katero res dobro delamo. Nekako so zvabili iz mene spet ta nasmešek, da res uživam na snegu, na tekmah in želim si, da bom tudi zanje in zase priborila še kak res vrhunski rezultat do konca sezone, tako da najlepša hvala, da ste tudi vi bili z mano na tej dolgi poti. Ni še zaključena."

V Kranjski Gori bo v soboto in nedeljo glavno slovensko orožje. Foto: Filip Barbalić

Bucik Jogan trenutno nastopa v svoji 12. sezoni svetovnega pokala, ob tem ima dva nastopa na olimpijskih igrah, če bo šlo vse po pričakovanjih, jo čez dober mesec dni čaka še tretji. V tej sezoni je najvišje posegla na slalomu v Courchevelu, na katerem je osvojila 15. mesto. V svetovnem pokalu se je na posamičnih preizkušnjah štirikrat povzpela med najboljšo peterico, enkrat je stala na najnižji stopnički v alpski kombinaciji v Lenzerheideju leta 2018. Na svetovnih prvenstvih je najvišje posegla s sedmim mestom na slalomu leta 2017 (Are), na OI v Pekingu leta 2022 je bila v tej disciplini 11.

V Kranjski Gori je sicer ob tem vse pripravljeno za prvi smučarski spektakel letošnje zime v Sloveniji. Podkorenska strmina bo konec tedna sedmič zapored gostila svetovni pokal alpskih smučark. Prvi dan se bo v soboto veleslalomska tekma začela s prvo vožnjo ob 10.00 in finalno ob 13.00. Nedeljski slalomski spektakel pod Vitrancem pa bo s prvo vožnjo ob 9.30 in drugo ob 12.15. Na sobotnem veleslalomu bodo nastopile tri Slovenke, ob Ani Bucik Jogan še tekmovalki iz evropskega pokala Nika Tomšič in Caterina Sinigoi. Na nedeljskem slalomu bo na startu slovenska četverica, ob Bucik Jogan, Tomšič in Sinigoi še tekmovalki iz ekipe za evropski pokal Anja Oplotnik in Lila Lapanja.

