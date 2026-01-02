Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
2. 1. 2026,
15.33

Petek, 2. 1. 2026, 15.33

1 ura, 21 minut

Umrl je vodja skupine Veter Slobodan Filipovič

Avtorji:
M. T., STA

Slobodan Filipovič | Slobodan Filipovič leta 2007. | Foto Mediaspeed

Slobodan Filipovič leta 2007.

Foto: Mediaspeed

Umrl je vodja skupine Veter Slobodan Filipovič. Skupina Veter, ki jo je Filipovič ustanovil leta 1974, je najbolj poznana po zimzeleni uspešnici Bela snežinka. Glasbenik pa je med drugim sodeloval tudi pri drugih glasbenih projektih, vodil je Kulturno društvo Veter in bil aktivno vpet v izgradnjo novega doma Starejših občanov v Hrastniku.

Po poročanju portala 24ur so novico o Filipovičevi smrti na Facebooku sporočili organizatorji dogodka Moč glasbe nas združuje, s katerim se je skupina Veter 1. decembra 2024 ob 50. obletnici ustanovitve uradno poslovila z glasbenih odrov. Ob tem je prejela tudi zlato ploščo za posebne dosežke v glasbeni industriji.

Filipovič se je rodil 14. junija leta 1952, že v glasbeni šoli se je naučil igrati harmoniko in od desetega leta naprej sestavljal ansamble. S skupino Veter, ki jo je ustanovil leta 1974, so posneli več kot 120 pesmi, izdali deset albumov, nastopili na številnih festivalih ter koncertih doma in v tujini.

V skupini so se kalili številni znani pevci

Kot so še navedli v zapisu, so se v skupini kalili številni kasneje znani slovenski pevci, v zgodovino slovenske glasbe pa se je skupina zapisala s skladbo Bela snežinka, ki velja za eno najbolj predvajanih decembrskih uspešnic. Med bolj prepoznavnimi pesmimi skupine Veter so tudi pesmi Če bi se šest spremenila v devet, Gabrijela, Manuela, Bele ladje, Ne damo Slovenije in Hrastniška deklica.

Filipovič je sodeloval tudi v drugih glasbenih projektih. Leta 2022 je od takratnega predsednika republike Boruta Pahorja prejel priznanje za prostovoljsko udejstvovanje na področju kulture in umetnosti. Kot so tedaj zapisali ob utemeljitvi priznanja, je Filipovič tudi ustanovitelj in predsednik Kulturnega društva Veter, ki je več kot 30 let organiziralo dobrodelne koncerte, med drugim pa je bil aktivno vpet v izgradnjo novega doma Starejših občanov v Hrastniku.

