Pe. M.

Petek,
19. 9. 2025,
14.31

27 minut

padec poškodba Eva Pinkelnig smučarski skoki

Avstrijka bo že danes operirana

Po padcu in poškodbi se je oglasila nesrečna Eva Pinkelnig: Včasih sanje počijo kot mehurčki

Pe. M.

Eva Pinkelnig se je dan po grdem padcu in poškodbi, zaradi katere mora na operacijo in daljše okrevanje, oglasila na družbenem omrežju in med drugim potrdila, da bo operirana že danes.

Eva Pinkelnig se je dan po grdem padcu in poškodbi, zaradi katere mora na operacijo in daljše okrevanje, oglasila na družbenem omrežju in med drugim potrdila, da bo operirana že danes.

"Včasih (olimpijske) sanje počijo kot mehurčki. Iskrena hvala reševalcem in avstrijski zvezi ter za vsa vaša sporočila in molitve. To bo nov, velik izziv. Ne, ne razumem, a še vedno trdno verjamem, da je božji načrt za moje življenje dober," je zgodaj popoldan na družbenem omrežju zapisala avstrijska smučarska skakalka Eva Pinkelnig, ki si je ob četrtkovem padcu v Predazzu poškodovala koleno in predčasno končala sezono. Operirana bo že danes.

Eva Pinkelnig
"Včasih se (olimpijske) sanje razblinijo kot mehurčki. Žal je včerajšnja magnetna resonanca potrdila skrbi: natrgana sprednja križna vez, poškodbe meniskusa in poškodba hrustanca v levem kolenu. Operacija je načrtovana že za danes. Sem v najboljših rokah! Velika HVALA reševalcem in avstrijski ekipi za hitro organizacijo prevoza, magnetne resonance ..."  je zgodaj popoldan na družbenem omrežju zapisala 37-letnica in se zahvalila vsem, ki so v zahtevnih trenutkih mislili nanjo.

"Iskrena hvala za vsa vaša sporočila in molitve. Da, to bo nov, velik izziv. Ne, ne razumem, a še vedno trdno verjamem, da je božji načrt za moje življenje dober in da nikoli ne morem pasti globlje kot v njegove roke. Zdaj potrebujem počitek za operacijo in nato vso svojo energijo za popolno ozdravitev," je še dodala veteranka, ki je olimpijsko sezono končala, še preden se je zares začela, in to prav na olimpijskem prizorišču.

