Tri hude poškodbe kolena v enem koncu tedna na generalki olimpijskih iger v Predazzu so sprožile razpravo o varnosti v smučarskih skokih. Reprezentance pozivajo mednarodno zvezo Fis k hitremu ukrepanju. Vodja slovenskih reprezentanc Gorazd Pogorelčnik že v sredo zvečer po zasedanju Fisa v Zürichu pričakuje spremembe pravil glede opreme.

Nekdanja številka 1 v ženskih skokih Avstrijka Eva Pinkelnig, nekdanja svetovna prvakinja iz Planice Kanadčanka Alexandria Loutitt in japonska nordijska kombinatorka Haruka Kasai se še ne bodo kmalu vrnile k skokom.

Trojica si je na skakalnicah v dolini Fiemme na prizorišču naslednjih zimskih olimpijskih iger po padcih poškodovala križne vezi, kar vsaj za Pinkelnig in Loutitt pomeni slovo od olimpijskega nastopa. Padci so sprožili novo razpravo o varnosti v smučarskih skokih.

"Po teh padcih je težko je s prstom pokazati na krivca ali izpostaviti le en dejavnik. Ne vemo, ali je kriva oprema ali skakalnica ali kaj tretjega. Ponavadi gre za splet okoliščin," je uvodoma za STA povedal Pogorelčnik, ki je danes odpotoval na sestanek pododbora za opremo Mednarodne smučarske zveze Fis v Švico.

Jelko Gros: Olimpijski skakalnici sta zgrajeni po normah

V središču kritik je manjša od obeh olimpijskih skakalnic, kjer sta se pretekli konec tedna dve od treh športnic huje poškodovali. "Profil te manjše skakalnice ni idealen – mnogi športniki in trenerji so zelo razočarani, saj od nove in sodobne skakalnice pričakujejo nekaj drugačnega," je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal športni direktor nemške zveze Horst Hüttel.

"Zdaj poskušajo narediti prilagoditve z rahlim zmanjšanjem kota odrivnega skoka. Ampak tukaj ne bo veliko manevrskega prostora," meni Hüttel. Dodal je, da je Fis "zagotovo pod pritiskom, da ukrepa".

Medtem pa je Jelko Gros, ki bo tudi na zimskih igrah tehnični delegat olimpijskih tekmovanj v Predazzu, poudaril, da sta obe olimpijski napravi narejeni povsem v skladu s pravili in tehničnimi zahtevami. "Skakalnici sta narejeni po normah. Vendar so se ob močnem vetru v hrbet hitrosti pri doskoku zelo povečale. Zato je Sandro Pertile že v razgovorih tako s projektantom skakalnic kot z vodjo pododbora za skakalnice Hans-Martinom Rennom glede morebitnih prilagoditev še pred zimskimi igrami." Foto: Guliverimage

"Skakalnici sta narejeni po normah. Vendar so se ob močnem vetru v hrbet hitrosti pri doskoku zelo povečale. Zato je Sandro (Pertile, predsednik Fisa, op. STA) že v razgovorih tako s projektantom skakalnic, domačinom iz Predazza, kot z vodjo pododbora za skakalnice Hans-Martinom Rennom glede morebitnih prilagoditev še pred zimskimi igrami," je povedal Gros.

"Že oktobra 2012, ko smo jo prenovili, smo takoj prepoznali nujo po prilagoditvah"

Kot je pojasnil, je imela in še ima podoben profil tudi planiška skakalnica, ki so jo prav tako prilagodili. "Planica ima podobna izhodišča. Že oktobra 2012, ko smo jo prenovili, smo takoj prepoznali nujo po prilagoditvah. Takoj smo jo popravili, znižanje profila je veliko prineslo k bolj varnim skokom," je dejal Gros in dodal, da imajo to možnost tudi v Predazzu.

"Pri zaletišču imajo možnost to narediti, višine je dovolj. Z znižanjem naklona zaletišča in seveda zlasti tudi s pričakovanimi spremembami pravil glede opreme skakalk bo zagotovo boljše:" Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Seveda, to bodo lahko hitro uredili tudi v Predazzu, saj imajo pri zaletišču možnost to narediti, višine je dovolj. Z znižanjem naklona zaletišča in seveda zlasti tudi s pričakovanimi spremembami pravil glede opreme skakalk bo zagotovo boljše," je prepričan Gros, ki dodaja, da so k sreči OI tako rekoč pred vrati.

"To je super, tako da bodo morali te spremembe oziroma prilagoditve res hitro narediti. Tam namreč vadi tudi celotna italijanska reprezentanca, pa ne le Italijani, tudi Slovenci bodo šli tja na trening."

Tudi Pogorelčnik je pred odhodom v Švico potrdil, da se pri Fisu razmišlja o rekonstrukciji srednje naprave, vendar so olimpijske skakalnice pač takšne, kot jih gradijo zadnja leta, vse so si med seboj podobne. "Vse moderne skakalnice zadnjih let imajo podoben profil, tudi Planica. Vendar smo jo s predelavo hitro uredili."

Profil skakalnice ni (bil) edina težava

Pomemben dejavnik je bila tudi oprema. Ožje obleke kot v prejšnji sezoni so povzročile višje hitrosti in večji pritisk pri doskoku, zlasti pri skakalkah. V preteklosti so imele ženske drugačne kroje kot moški, pred to sezono pa so kroja izenačili, je pojasnil Gros in dodal, da pričakuje spremembe glede dresov že na naslednji tekmi v Klingenthalu.

Pogorelčnik je prepričan, da bodo že na sredini seji pododbora za opremo potrdili spremembo pri dresih za skakalke. Ne pa tudi pri skakalcih. Gorazd Pogorelčnik je prepričan, da bodo že na sredini seji pododbora za opremo potrdili spremembo pri dresih za skakalke. Ne pa tudi pri skakalcih. Foto: Aleš Fevžer

"V Predazzu so bili res ekstremni pogoji, veter je pihal od zadaj, botroval višjim hitrostim in posledično višji paraboli leta. Prišlo je do nesreč. V običajnih razmerah so dresi okej, pri ženskah pa se je pokazalo, da imajo njihovi dresi premalo oporne površine, da potrebujejo več materiala," je pojasnil vodja reprezentanc.

"S pričakovano spremembo bodo hitrosti nižje in menim, da bomo s tem rešili zaznalo težavo na olimpijskem prizorišču," je pojasnil Pogorelčnik.

Bolje pozno kot nikoli

Vsekakor je bolje, da do sprememb pride še pred startom zimske sezone kot sploh ne. Vendar pa bo sprememba za Pinkelnig, pionirko smučarskih skokov, ki je aktivna od leta 2014, prepozna. Po natrgani križni vezi, več poškodbah meniskusa in poškodbi hrustanca v levem kolenu jo čaka dolg premor, ki lahko zanjo pomeni tudi konec kariere.

"Včasih olimpijske sanje počijo kot milni mehurčki," je po operaciji preko družbenih omrežij zapisala 37-letna Avstrijka, za mnoge prvi obraz ženskih smučarskih skokov.

Zdaj so na potezi Fis in lokalni organizatorji, da pravočasno ukrepajo in preprečijo, da bi se fiasko z generalke ponovil tudi februarja na olimpijskih igrah.