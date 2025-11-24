Uradno potrjeno: Kitajci bodo v Gradcu izdelovali tudi tale SUV #foto

Po Xpengu bodo pri Magni Steyr v Gradcu izdelovali tudi avtomobile kitajske družbe GAC.

Potem ko je Magna Steyr naprej izgubila večino naročnikov, zdaj tovarna spet izpopolnjuje svojo proizvodno kapaciteto. Avstrijci so sodelovanje sklenili z družbo Guangzhou Automobile Group (GAC), ki bo v Gradcu izdelovala svoj električni avtomobil aion V.

To je kompaktni športni terenec, ki je dolg 4,6 metra in ima 2,77 metra medosne razdalje. Baterija je železofosfatna LFP s kapaciteto 75 kilovatnih ur, moč hitrega polnjenja je do 180 kilovatov. Na letošnjem varnostnem testu EuroNCAP je aion V dobil pet zvezdic.

Septembra letos so v Magni Steyr napovedali tudi proizvodnjo Xpengovih avtomobilov.

Foto: GAC Foto: GAC Foto: GAC