Magna bo v Gradcu odpustila še 500 zaposlenih

Kalifornijska matična družba Fisker je ustavitev proizvodnje naznanila v torek v Gradcu. Družba je "prostovoljno vložila vlogo za začetek postopka prestrukturiranja prek samoupravnega postopka v skladu z avstrijskim insolvenčnim zakonikom", so zapisali v sporočilu za javnost.

Postopek bo podjetju Fisker Austria omogočil nadaljnjo poslovanje pod zaščito sodišča, vključno s plačilom zaposlenih in prodajo vozil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Model Ocean je v Gradcu izdelovala Magna Steyr, prekinitev proizvodnje pa je bila po navedbah dpa napovedana marca. Skupina Magna je pretekli teden v četrtletnem poročilu zapisala, da ne pričakuje nadaljevanja proizvodnje, zaradi česar bo v Gradcu ukinila okoli 500 delovnih mest.

Prve odpovedi že konec aprila

Graška Magna je že lani odpustila 450 zaposlenih, prve letošnje odpovedi pa so po pisanju današnje izdaje časnika Večer začele veljati konec aprila. Koliko slovenskih delavcev, ki se vozijo na delo v Gradec, je med odpuščenimi, ni znano.

"Prizadevamo si, da bi zmanjšali vpliv na prizadete zaposlene, saj zanje iščemo alternativne zaposlitvene možnosti v Magni," po poročanju Večera pravijo na sedežu Magne Europe v Frankfurtu. Da v avtomobilski industriji vlada kriza, je pred časom v intervjuju potrdil tudi prvi mož Magne Steyr Roland Prettner, ki je dejal, da bodo "naslednja tri leta v Gradcu zelo težka".

V Gradcu naj bi avtomobile za Jaguar sestavljali še do konca letošnjega leta, za BMW in Toyoto pa do konca leta 2026. Na proizvodnih trakovih naj bi do leta 2029 ostalo terensko vozilo Mercedes G tudi v električni različici.

Podjetje Fisker, ki ga je ustanovil avtomobilski oblikovalec Henrik Fisker, se po neuspehu svoje prodajne strategije bori za preživetje. Naraščajoče obrestne mere in težave z dobavitelji so po pisanju dpa dodatno obremenile startup.

Magna s težavami tudi na Madžarskem in na Kitajskem

V Magnini lakirnici v Hočah se medtem še niso uspeli dogovoriti o novi kolektivni pogodbi za zaposlene, je za današnji Večer potrdil predsednik Konfederacije sindikatov delavcev Gvido Novak. To je Magna enostransko odpovedala konec decembra lani, konec junija pa poteče šestmesečni odpovedni rok.

"Najkasneje do konca junija moramo sklenilo novo kolektivno pogodbo, saj slovenska zakonodaja nalaga delodajalcem, da v primeru, če zaposlene zastopa reprezentativni sindikat, delodajalec ne more enostransko brez soglasja posegati v višino plač zaposlenih. A za zdaj na predlagani dnevni red sestanka s strani Magne še ni odziva," je dejal Novak. Kot je dodal, pričakuje, da bo do sestanka prišlo, saj si ne more predstavljati, da bi kanadsko-avstrijski delodajalec v Sloveniji kršil delovne predpise.

Magna pa se s težavami sooča tudi na Madžarskem, kjer naj bi za polno zmogljivost proizvodnje na novi lokaciji primanjkovalo vode, potrebne za izdelavo baterij, in na Kitajskem, kjer naj bi za povečanje proizvodnje avtomobilov primanjkovalo polprevodnikov.