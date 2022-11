V Gradcu so začeli izdelovati ta zanimiv SUV #foto

Ameriški Fisker in tovarna Magna Steyr iz avstrijskega Gradca sta začela proizvajati model ocean. Ta ima v različici sport pogon na sprednji kolesi, v različicah ultra in extreme pa dvojni elektromotor s štirikolesnim pogonom. Osnovna različica ima baterijo s kapaciteto 75 kilovatnih ur (kWh), zmogljivejše pa baterije s kapaciteto 100 kWh. Doseg lahko po WLTP presega 500 kilometrov, kar je tudi skladno z velikostjo baterije.

S proizvodnjo bodo začeli postopno

Fisker in Magna Steyr bosta najprej izdelala pet tisoč primerkov začetne različice ocean one launch edition. To serijo so Američani razprodali v 30 dneh.

V Avstriji bodo s proizvodnjo začeli postopno. V prvem četrtletju 2023 bodo izdelali 300 vozil, nato v drugi osem in v tretjem četrtletju že 15 tisoč avtomobilov. Skupno nameravajo do konca prihodnjega leta izdelati 42.400 vozil.

V ZDA je osnovni fisker ocean na voljo za 37 tisoč dolarjev, različica extreme pa za 68 tisoč dolarjev.

Foto: Fisker

Foto: Fisker