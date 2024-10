Avtomobilist v propad, zapustili so povsem razmetane prostore #foto

Fisker ocean mimo Ljubljane. Foto: Eva Pavšič Prezelj Fisker je imel sedež podjetja v mestu La Palma v Kaliforniji, poslopje pa je pripadalo Američanu Tonyju Lenziniju. Ta je dokumentiral prostore po tistem, ko so se zaposleni pri Fiskerju iz njih umaknili. Tam so pustili celo modele novih avtomobilov iz gline in domnevno celo nekaj nevarnih odpadkov.

Odvetniki Fiskerja so se odzvali, da ne morejo potrditi, da stvari iz prostora dejansko pripadajo Fiskerju. Nekaj svojega imetja so po razglasu insolventnosti prodali dražbeni hiši Heritage Global Partners.

Pri Fiskerju so razprodali večino svojih že izdelanih avtomobilov, ki so jih proizvajali v avstrijskem Gradcu. Enega med temi so nedavno registrirali tudi v Sloveniji. Nekateri lastniki so se v tujini pritožili nad težavami pri uporabi teh vozil, ki se niso mogla priključiti na Fiskerjev osrednji strežnik.

Foto - nekdanji Fiskerjevi prostori v Kaliforniji:

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv