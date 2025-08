Mercedes kmalu z novim: ali ta fotografija nakazuje drzen korak? #foto

Po novi generaciji CLA pri Mercedes-Benzu pripravljajo še drugo pomembno novost. To bo novi športni terenec GLC, ki ga bodo javnosti razkrili v začetku septembra na razstavi IAA v Münchnu. Ker bo na istem dogodku svoj novi iX3 predstavljal tudi BMW, v tem primeru gre za prvi serijski model z nove platforme oziroma skupine rešitev "neue klasse", se nam na Bavarskem obeta kar nekaj boja za pozornost javnosti.

Zamaskirani predserijski mercedes GLC Foto: Mercedes-Benz

Stari GLC ostaja, novi nadomešča EQC

Novi GLC dejansko ne bo nadomestil obstoječega, temveč bosta nekaj časa na trgu sobivala. Do zdaj je bil GLC na voljo s klasičnimi motorji, novi GLC pa prihaja z namenske električne platforme MB.EA. Novi GLC pa neposredno nadomešča model EQC, ki je bil prvi Mercedesov model nove električne družine. Ali bo vozilo res imelo drzno osvetljeno masko motorja ali pa bodo sprednji del vendarle oblikovali bolj konservativno, lahko po zgornji fotografiji za zdaj le ugibamo.

Tehnične podrobnosti za zdaj še niso znane, a pričakujemo lahko 800-voltno platformo, visoke moči polnjenja (prek 300 kilovatov) in ustrezno velike kapacitete baterij. Te bodo na voljo tudi prek 90 kilovatnih ur. GLC bo že imel ustrezen inverter, ki bo omogočil polnjenje tudi na starejših 400-voltnih hitrih polnilnicah. Pri Mercedesu obljubljajo tudi sprednji prtljažnik, velik okrog sto litrov.

Mercedes GLC, ki bo imel v električni različici še dodatek k imenu "with EQ Technology", pričakujemo na cestah sredi prihodnjega leta. Poleg omenjenega iX3 bosta med tekmeci tudi audi Q6 e-tron in novi porsche macan.

Pomembno desetletje za nemško industrijo se začenja v Münchnu

Že dozdajšnje napovedi kažejo na veliko zanimivosti na razstavišču v Münchnu, saj se predvsem nemški proizvajalci pripravljajo na zelo pomembno desetletje. Po prvih korakih so že izdelali vsaj druge generacije svojih polno elektrificiranih vozil, kar bo pomembno tako za konkurenčnost na Kitajskem kot sčasoma tudi v Evropi. Pri Mercedesu so v nove platforme vložili milijarde in na neuspeh si v Stuttgartu ne upajo niti pomisliti. Obenem pa sožitje tako obstoječih klasičnih modelov kot novih vozil z električnih platform kaže tudi na ustrezno pragmatičnost, ki je trenutno prav gotovo potrebna pri zadovoljevanju različnih trgov.