Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
19. 8. 2025,
7.18

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
IAA Munchen volkswagen T-roc Volkswagen

Torek, 19. 8. 2025, 7.18

40 minut

Volkswagen T-roc

Volkswagen T-roc: prva napoved novega, prva novost bo polni hibridni pogon #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Volkswagen T-roc | Foto Volkswagen

Foto: Volkswagen

Volkswagen je s prvo fotografijo napovedal novo generacijo T-roca, ki prinaša samopolnilni hibridni pogon.

Volkswagen je kompaktni križanec T-roc prvič pokazal leta 2017 na avtomobilski razstavi v Frankfurtu, avtomobil pa od takrat za Wolfsburg pomeni enega najbolje prodajanih modelov. Dimenzijsko je primerljiv s taigom, umešča pa se med T-crossa in tiguana. Letno jih izdelajo med 280 in 300 tisoč.

T-roc s polnim hibridnim pogonom

Na ceste kmalu prihaja novi T-roc. Ta bo nastal na platformi MQB evo in si jo bo delil z golfom. Prva zamaskirana fotografija predserijskega avtomobila kaže, da se oblikovno kaj dosti ne bo spremenil. Pri Volkswagnu so zanj kot največjo novost že napovedali nov samopolnilni hibridni sistem. Ta bo omogočal vožnjo na bencin, elektriko oziroma kombinacijo obeh motorjev. Po blagih in priključno hibridnih pogonih je za Volkswagen to pomembna novost tudi v luči prodajnih trendov v Evropi. Tak pogon bosta predvidoma dobila tudi golf in tiguan.

Nemci bodo novega T-roca predvidoma razkrili na razstavi IAA v Munchnu, kjer bo svojo premiero doživel tudi električni “ID.2”. 

IAA Munchen volkswagen T-roc Volkswagen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.