Volkswagen je kompaktni križanec T-roc prvič pokazal leta 2017 na avtomobilski razstavi v Frankfurtu, avtomobil pa od takrat za Wolfsburg pomeni enega najbolje prodajanih modelov. Dimenzijsko je primerljiv s taigom, umešča pa se med T-crossa in tiguana. Letno jih izdelajo med 280 in 300 tisoč.

T-roc s polnim hibridnim pogonom

Na ceste kmalu prihaja novi T-roc. Ta bo nastal na platformi MQB evo in si jo bo delil z golfom. Prva zamaskirana fotografija predserijskega avtomobila kaže, da se oblikovno kaj dosti ne bo spremenil. Pri Volkswagnu so zanj kot največjo novost že napovedali nov samopolnilni hibridni sistem. Ta bo omogočal vožnjo na bencin, elektriko oziroma kombinacijo obeh motorjev. Po blagih in priključno hibridnih pogonih je za Volkswagen to pomembna novost tudi v luči prodajnih trendov v Evropi. Tak pogon bosta predvidoma dobila tudi golf in tiguan.

Nemci bodo novega T-roca predvidoma razkrili na razstavi IAA v Munchnu, kjer bo svojo premiero doživel tudi električni “ID.2”.