Julij je bil s prometnega vidika na slovenskih avtocestah ogrevanje, pravi vrhunec pa pričakujemo avgusta. Med drugim se ta mesec začenjajo obsežnejši dopusti v Italiji in s tem povečan pritok vozil z zahodne smeri. Obremenjene bodo predvsem ceste, ki vodijo od italijansko-slovenske državne meje proti Hrvaški.

Ferragosto je državni praznik, ki ga 15. avgusta praznujejo po vsej Italiji. Izvira iz Feriae Augusti, praznika cesarja Avgusta, ki je 1. avgust razglasil za dan počitka po tednih trdega dela v kmetijskem sektorju. Postala je navada, da so delavci delodajalcem zaželeli buon ferragosto in v zameno prejeli denarni bonus. Ker je imel praznik politični izvor, ga je pozneje Katoliška cerkev prestavila na 15. avgust, tako da sovpada s praznikom Marijinega vnebovzetja.

Najhuje bo od 14. avgusta popoldne do 18. avgusta dopoldne

Vsi konci tedna v avgustu so v koledarju prometnoinformacijskega centra (PIC) obarvani rdeče. Že danes popoldne pričakujemo veliko gostoto prometa v smeri turističnih središč, kar se bo nadaljevalo tudi v soboto in nedeljo. Zelo velika gostota prometa po metodologiji PIC nastane takrat, "ko vozila vozijo z zelo nizko hitrostjo v strnjeni koloni oziroma se vozila občasno ustavljajo na merilnem mestu".

Tako bo vse konce tedna v avgustu. Izpostaviti velja dni okrog 15. avgusta, ko je praznik Marijinega vnebovzetja, ki je dela prost dan tudi v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem, pa tudi v nekaterih drugih državah (Belgija, del Nemčije in Švice, Poljska, Slovaška …). Že 14. avgusta popoldne lahko pričakujemo zelo gost promet, ki se bo nadaljeval vse do ponedeljka, 18. avgusta, dopoldne. To bodo prometno najbolj obremenjeni dnevi v tem mesecu, saj se takrat tudi končujejo počitnice v delu Švice, Nemčije in Nizozemske.

Ključna načrtovana dela na avtocestah: