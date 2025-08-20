Ni še niti konec tedna, pa na primorski avtocesti vse stoji #video

Čeprav smo šele sredi tedna, ko še ni tolikšnega pritiska turistov, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani nastajajo daljši zastoji. Zamuda po zadnjih podatkih portala promet.si znaša 40 minut, a je verjetno ta še večja, o čemer se lahko prepričate v zgornjem posnetku.

Na primorski avtocesti za razliko od vipavske hitre ceste, kjer zaradi obnovitvenih del dnevno nastajajo daljši zastoji, vozniki, med drugim tudi vozniki tovornih vozil, pa iščejo obvoze po lokalni cesti, trenutno ni omembe vrednih del na cesti.

Hudi zastoji proti Ljubljani. Foto: Ana Kovač Kljub temu na primorski avtocesti že sredi tedna in ob večernih urah nastajajo daljši zastoji. Zamuda zaradi kolon med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani znaša po podatkih portala promet.si 40 minut. Pretočnost naj bi se po podatkih tega portala izboljševala.

Da so zastoji verjetno povezani predvsem s turističnimi migracijami, govori dejstvo, da zastoji nastajajo tudi pred predorom Karavanke, kolona naj bi bila tam dolga dva kilometra.