Kopitar in Kralji v Seattlu
Hokejiste moštva Los Angeles Kings ponoči (4.00) čaka 30. tekma v tej sezoni lige NHL. Kopitar in druščina 15. zmago iščejo v Seattlu pri moštvu Kraken, ki je v črnem nizu in je izgubila zadnjih šest tekem lige, nazadnje jih je s 4:1 premagala Minnesota. LA Kings so v zadnjih petih tekmah zabeležili tri zmage, zadnji dve proti Chicagu (6:0) in Utahu (4:2), na lestvici zahodne konference pa so na pestem mestu, dve točki za Minnesoto.
Ponoči bodo v ligi NHL odigrane še tri tekme, Chicago Blackhawks pričakujejo New York Rangers, Calgary Flames Detroit Red Wings in Utah Mammoth Florida Panthers.
Po tekmi v Seattlu Kopitarjeve čaka pot domov, naslednjo tekmo bodo odigrali na domačem ledu v nedeljo zjutraj (4.00) po slovenskem času proti Calgary Flames.
