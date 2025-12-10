Kopitar in Kralji v Seattlu

Hokejiste moštva Los Angeles Kings ponoči (4.00) čaka 30. tekma v tej sezoni lige NHL. Kopitar in druščina 15. zmago iščejo v Seattlu pri moštvu Kraken, ki je v črnem nizu in je izgubila zadnjih šest tekem lige, nazadnje jih je s 4:1 premagala Minnesota. LA Kings so v zadnjih petih tekmah zabeležili tri zmage, zadnji dve proti Chicagu (6:0) in Utahu (4:2), na lestvici zahodne konference pa so na pestem mestu, dve točki za Minnesoto.