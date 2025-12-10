Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sreda,
10. 12. 2025,
19.22

Osveženo pred

4 ure, 7 minut

Liga NHL, 10. december

Kopitar in Kralji v Seattlu

Avtor:
S. K.

Anže Kopitar | Foto Reuters

Foto: Reuters

Hokejiste moštva Los Angeles Kings ponoči (4.00) čaka 30. tekma v tej sezoni lige NHL. Kopitar in druščina 15. zmago iščejo v Seattlu pri moštvu Kraken, ki je v črnem nizu in je izgubila zadnjih šest tekem lige, nazadnje jih je s 4:1 premagala Minnesota. LA Kings so v zadnjih petih tekmah zabeležili tri zmage, zadnji dve proti Chicagu (6:0) in Utahu (4:2), na lestvici zahodne konference pa so na pestem mestu, dve točki za Minnesoto.

Carolina Hurricanes
Sportal Carolina le še točko za Washingtonom

Ponoči bodo v ligi NHL odigrane še tri tekme, Chicago Blackhawks pričakujejo New York Rangers, Calgary Flames Detroit Red Wings in Utah Mammoth Florida Panthers.

Po tekmi v Seattlu Kopitarjeve čaka pot domov, naslednjo tekmo bodo odigrali na domačem ledu v nedeljo zjutraj (4.00) po slovenskem času proti Calgary Flames.

Liga NHL, 10. december

Lestvice

