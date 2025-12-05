Petek, 5. 12. 2025, 19.15
Liga NHL, 5. december
Dallas lovi Colorado, Ovečkin podira rekorde
V hokejski ligi NHL bodo v noči na soboto odigranih pet tekem. Na delu bodo Washington Capitals, pri katerih kapetan Aleksander Ovečkin še izboljšuje rekord v doseženih zadetkih v rednem delu sezone. Trenutno je pri 911 golih. Dallas Stars so druga najboljša ekipa lige, na lestvici zahodne konference pa imajo tri točke zaostanka za vodilnimi Colorado Avalanche. Z zmago nad San Josejem bi se jim lahko približali le na točko zaostanka.
LA Kings Anžeta Kopitarja se bodo v nedeljo zjutraj po slovenskem času še enkrat pomerili s Chicago Blackhawks, ki so v petek v dvorani Crypto.com zmagali z 2:1.