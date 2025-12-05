Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
5. 12. 2025,
19.15

Osveženo pred

4 ure, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Aleksander Ovečkin Washington Capitals Dallas Stars liga NHL

Petek, 5. 12. 2025, 19.15

4 ure, 19 minut

Liga NHL, 5. december

Dallas lovi Colorado, Ovečkin podira rekorde

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Dallas Stars | Foto Reuters

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bodo v noči na soboto odigranih pet tekem. Na delu bodo Washington Capitals, pri katerih kapetan Aleksander Ovečkin še izboljšuje rekord v doseženih zadetkih v rednem delu sezone. Trenutno je pri 911 golih. Dallas Stars so druga najboljša ekipa lige, na lestvici zahodne konference pa imajo tri točke zaostanka za vodilnimi Colorado Avalanche. Z zmago nad San Josejem bi se jim lahko približali le na točko zaostanka.

Los Angeles Kings
Sportal Kralji na domačem ledu praznih rok, konec izjemnega niza vodilnih

LA Kings Anžeta Kopitarja se bodo v nedeljo zjutraj po slovenskem času še enkrat pomerili s Chicago Blackhawks, ki so v petek v dvorani Crypto.com zmagali z 2:1.

Liga NHL, 5. december

Lestvice

Preberite še:

Aleksander Ovečkin
Sportal Ovečkin ponoči dvakrat zadel in rekord dvignil na 911 #video
Anthony Beauvillier Washington Capitals
Sportal Po zmagi nad Kings Capitals na še težji nalogi
Anže Kopitar, Los Angeles Kings
Sportal Kopitarjevi Kralji poraženi na domačem ledu
Aleksander Ovečkin Washington Capitals Dallas Stars liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.