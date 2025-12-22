Zvezdnik Pittsburgha Sidney Crosby je ob domači zmagi nad Montreal Canadiens s 4:3 po izvajanju kazenskih strelov dosegel gol in asistenco ter tako popravil strelski rekord franšize, ki je bil do tega večera v rokah legendarnega Maria Lemieuxa. Detroit je v nedeljski matineji po podaljšku ugnal Washington (3:2), Colorado pa je končal zmagoviti niz Minnesote.

V Pittsburghu so bili žarometi usmerjeni v Sidneyja Crosbyja, ki je v dresu Pingvinov ob zmagi nad Montrealom doesegel dve točki in je zdaj s 1.724 točk – 645 zadetkov in 1.079 asistenc – rekorder svojega kluba. Z novima točkama je na prvem mestu franšize prehitel legendarnega Maria Lemieuxa (1.723 točk – 690 zadetkov in 1.033 asistenc).

38-letni Crosby je napredoval na osmo mesto večne lestvice vseh klubov, na vrhu je z neverjetnimi 2.857 točkami Wayne Gretzky. Mario Lemieux je ostal brez veličastnega rekorda. Foto: Reuters

"Res je nekaj posebnega. Po takem dosežku poskušaš igrati naprej, a hkrati tudi uživati ​​v trenutku. Včasih je to težko uravnotežiti, še posebej, ko se staraš. Na stvari gledaš malo drugače. Videti, kako je množica utihnila, pa Mariev nagovor, je bilo nekaj posebnega. Če kdo pred tem ni povsem vedel, kakšen vpliv je on imel tu, mislim, da zdaj bolje razume. Zame je Mario še vedno številka ena ne glede na statistiko. Preprosto ga zelo cenim, saj sem imel priložnost igrati z njim. Odrasel sem ob opazovanju, kako igra. Nikoli ne pričakuješ, da boš prišel v NHL, kaj šele, da boš z njim igral. Imel sem priložnost igrati z njim, živeti z njim, se učiti od njega. Vpliv, ki ga je imel tukaj, v tej ekipi, na ledu in zunaj njega, in vpliv, ki ga je imel na hokej na splošno, je precej neverjeten. Resnično sem hvaležen," je po rekordu dejal Crosby.

Nagovor Lemieuxa po rekordu:

Derbi večera so gostili hokejisti Minnesota Wild, ki so napadali osmo zaporedno zmago, a so proti vodilni ekipi lige Colorado Avalanche na koncu izgubili z 1:5. Cale Makar in Brock Nelson sta k zmagi prispevala po zadetek in dve asistenci, Nathan MacKinnon pa dva gola – drugega v nebranjeno mrežo za končnih 1.5.

Hokejisti Minnesota Wild so po sedmih zaporednih zmagah naleteli na previsoko oviro – Colorado Avalanche. Foto: Reuters

Colorado ostaja vodilni, na drugem mestu, s štirimi točkami manj, pa je Dallas Stars, ki je za četrto zaporedno zmago v končnici tekme s 5:1 odpravil Toronto. Ottawa je visoko premagala Boston, Fabian Zetterlund je k zmagi s 6:2 prispeval dva gola.

V nedeljski matineji je Detroit po podaljšku ugnal Washington (3:2), zmagoviti zadetek pa je v 65. minuti v dvorani Little Caesars Arena dosegel Moritz Seider.

Nemški branilec in nadomestni kapetan Detroita Moritz Seider je tako proslavljal zmagoviti zadetek proti Washingtonu. Foto: Reuters

Podaljšek je odločal tudi na tekmi med Utah Mammoth in Winnipeg Jets, zmagoviti gol za Utah je dosegel Clayton Keller.

Tesno je bilo v Edmontonu, kjer so domači s 4:3 strli Vegas Golden Knights, Ryan Nugent-Hopkins je vpisal dva gola in asistenco, Connor McDavid pa gol in dve asistenci.

Los Angeles Kings naslednja tekma čaka v torek zjutraj po srednjeevropskem času, ko se bodo Anže Kopitar in druščina na domačem ledu spopadli s Columbus Blue Jackets.

