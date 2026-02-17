Oven

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in duhovni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar pričete projekte. Vaša razmerja bodo dobra. Vaše povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko.

Bik

Danes se boste posvetili predvsem sebi, prijateljem in tistemu, kar radi delate. Zna se zgoditi, da boste prekinili stike s kakšno osebo, s katero se ne razumete najbolje. Res je že napočil čas, da spregovorite. Morda bo tudi vas to na začetku malce šokiralo, nato pa boste občutili olajšanje.

Dvojčka

Danes boste precej nemirni in negotovi. Odnosi z vašimi najbližjimi ne bodo ravno dobri in to vas bo spravilo v slabo voljo. Videli boste, da se včasih res ne da nič narediti, ker nekateri enostavno ne razumejo, da ni vse v tem, kaj bodo rekli drugi. A ne skrbite, zvečer boste že veliko boljše volje.

Rak

V poslu, v katerem ste imeli občutek, da nazadujete, boste povlekli ročno zavoro, a kaj kmalu boste zakorakali v nove poslovne projekte. Ne bodite nepotrpežljivi, stvari se bodo iz dneva v dan izboljševale in lahko pričakujete, da se vam bo pripetilo marsikaj prijetnega in koristnega. Ostanite trdno na tleh.

Lev

Jezili se boste sami nase. Naredili ste napako, a prav gotovo ste s tem doživeli tudi neko pomembno preizkušnjo. Pomembno poglavje vaše preteklosti bo utonilo v pozabo in lahko boste neobremenjeno načrtovali nova doživetja. Ne obremenjujte se preveč, to se je pač moralo zgoditi.

Devica

Danes boste bolj preprosto reševali vsakdanje težave in našli boste tudi primerne rešitve. Zavest bo zelo dejavna, po glavi pa se vam bodo pogosto podile tudi nemirne misli. Zato boste zelo utrujeni. Odlično bi bilo, če bi se končno odločili za počitek. Ne razmišljajte preveč.

Tehtnica

Ves dan boste polni pozitivne energije, kar se bo odražalo tudi na vseh področjih. Odnosi bodo umirjeni in čustveno stabilni, mirno bo tako v partnerstvu kot pri delu. Najbolje bi bilo, da bi o nekih načrtih premislili z več vidikov. Pazite, da ne boste spregledali kakšne pomembne okoliščine.

Škorpijon

Ste korak pred drugimi in vaši rezultati presegajo povprečna merila. V družbi sodelavcev ste dobro sprejeti, toda ne zanašajte se na nove zamisli. Poskušajte uresničiti skupne interese. Z ljudmi, s katerimi delate, se boste odlično dopolnjevali. Imeli boste dovolj dobrih razlogov za zadovoljstvo in srečo.

Strelec

Dan bo minil bolj ali manj ravnodušno, vzdušje pa bo pesimistično. Pričakujte težave v družini. Bližnjih danes ne pustite na cedilu, saj bodo potrebovali vaš nasvet. Težave skušajte odpraviti čimprej. Začnite s pogovorom. Zapleti bodo negativno vplivali na vaše počutje. Zaupajte svoje občutke najbližjemu.

Kozorog

Občutek imate, da nekdo ovira ali upočasnjuje vaše poslovne cilje. Iskali boste učinkovitejši način, s katerim bi lahko izboljšali svoje razpoloženje in osredotočenost na delo. Ne boste podprli zgodbe sodelavca, saj bo temeljila na ponavljanju že znanih dejstev. Nezadovoljni boste, zato prevzemite pobudo.

Vodnar

Danes boste optimistični, a na novo odkrit optimizem bo lahko bil za vas prevelik zalogaj. Drugi ne bodo več želeli poslušati vaših pravljic o tem, kako je vaše življenje dobro. Kontrolirajte vaše navdušenje z visoko mero sočutja do ostalih. Že če boste malo znižali vaše navdušenje, se bodo razmerja uravnotežila.

Ribi

Presenetila vas bo partnerjeva spodbuda glede določenih težav v zvezi, ki jih je do sedaj uspešno ignoriral. Danes se jim bo bolj posvetil, a njegovi postopki vam ne bodo vlivali zaupanja. Menili boste, da je močnejši pri besedah, kot pa pri dejanjih in to mu boste tudi odkrito zamerili.