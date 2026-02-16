"Logarja je treba vprašati: boste v vladi z Gibanjem Svoboda in s tem zavrgli ideologijo SDS?"

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v pogovoru za Delo spregovorila o svoji kandidaturi na državnozborskih volitvah, dosežkih vlade in povezovanju po volitvah. Koalicija je v tem mandatu po njenih besedah dosegla veliko, a se iz svojih napak tudi marsikaj naučila. Po njenem mnenju je dozorela tudi stranka Gibanje Svoboda in dosegla napredek. "Vidim ga in vidim demokratizacijo te stranke. Iz načina, ko je bilo precej vidno odločanje enega človeka oziroma prišepetovalcev, je Gibanje Svoboda prešlo v demokratično sprejemanje konstruktivnih kritik in v skupno sprejemanje odločitev," je poudarila.

Na volitve se podaja z optimizmom, čeprav si ne zatiska oči, da je koalicija v tem mandatu naredila tudi kakšno napako. "Ne smemo si zatiskati oči pred tem. Liberalni volivci niso kot volivci desnih oziroma skrajno desnih strank, za katere se zdi, da živijo z zaveso pred očmi. Napolnjeni so s sovraštvom do vsega, kar je drugačno od njih, in ne glede na to, kaj akterji njihove stranke storijo, v kakšne afere se vpletajo, jim volivci ostajajo zvesti. Liberalni volivci so ljudje, ki niso vodljivi, napake jih bolijo in težko jih odpustijo," je dejala v pogovoru za Delo.

Pravi, da je bilo v tem mandatu narejenega veliko dobrega, a tega niso znali prav predstaviti javnosti. "Kar lahko delno razumem, saj dobre stvari težko pridejo do ljudi ali se zdijo samoumevne, medtem ko se slabe informacije napihujejo."

To so osnove, če se imaš za demokrata

Kot nova stranka je po njenem mnenju tudi Gibanje Svoboda šlo skozi pozitiven proces zorenja in demokratizacije. "Iz načina, ko je bilo precej vidno odločanje enega človeka oziroma prišepetovalcev, je Gibanje Svoboda prešlo v demokratično sprejemanje konstruktivnih kritik in v skupno sprejemanje odločitev," je poudarila.

Čeprav se marsikdo oklicuje za demokrata, so po njenem mnenju pomembna dejanja, s katerimi to dokažeš. Pravi, da je treba Anžeta Logarja vprašati: "Gospod Anže Logar, ali boste sodelovali v vladi, ki jo bo sestavljalo Gibanje Svoboda, in s tem zavrgli vso ideologijo svoje bivše stranke SDS in se ji izrecno odpovedali? Odgovorite z da ali ne, ni tretjega možnega odgovora."

Po njenem mnenju bi Logar "naflancal cel kup stvari in na koncu ne bi dobili odgovora".

"Pomembno je, da se pogovarjamo, ampak če si demokrat, to pomeni, da absolutno spoštuješ pravno državo, človekove pravice, temeljne svoboščine, demokracijo, vse manjšine, si za solidarnost, spoštuješ naše javne sisteme, spoštuješ našo ustavo, tudi določilo, da je Slovenija socialna država.

Če si tak, se ne moreš pogovarjati z nekom, ki tega vrednostnega sistema nima, sploh ne s človekom, ki bo ljudi nasilno deportiral iz države in bo do njih sovražen, ki bo gradil kult osebnosti in rušil javne sisteme, ki prijateljuje s tistimi, ki so obtoženi zločinov proti človeštvu in genocida. Demokrat se ne more in ne sme pogovarjati z nekom, ki simpatizira s fašističnimi idejami, vključno z razgradnjo medijev. Pravi demokrat se ne pogovarja s tistimi, ki drugim ne priznavajo istih pravic, kot jih želijo zase. Pravi demokrat s takimi ljudmi ne sklepa političnih zavezništev in z njimi ne tvori koalicije, ker ljudje, ki simpatizirajo s fašističnimi idejami, sodijo na rob političnega prostora. Tja jih je treba odriniti, sicer se nam lahko zgodi tragedija, ki se je Evropejcem že zgodila, ko so se pogovarjali s takimi ljudmi," je svoje mnenje o pravih demokratih za Delo pojasnila Klakočar Zupančič.

Slovenija je spoštovana država z močno hrbtenico

Ljudi je po njenem mnenju treba spomniti, zakaj smo lahko hvaležni, da živimo v Sloveniji, ki se je tudi v mednarodni skupnosti pokazala kot "spoštovana država z močno hrbtenico, ki jasno obsoja vojne zločine, spoštuje mednarodno in humanitarno pravo". "Obiskala sem kar nekaj držav in se pogovarjala s predsedniki parlamentov, poslanci, predsedniki vlad in držav, pa tudi kralji. Spoštujejo nas, ker smo v trenutkih, ko druge države iz takih in drugačnih pragmatičnih razlogov tega niso storile, zavzeli prava stališča. Vedno smo se zavzemali za človečnost, kar kažemo tudi navznoter. V tem mandatu smo veliko storili za socialno državo in verjamem, da bo v naslednjem mandatu veliko narejenega tudi za gospodarstvo," je še povedala za Delo.