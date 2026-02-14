Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
14. 2. 2026,
6.53

33 minut

Volitve 2026

Sobota, 14. 2. 2026, 6.53

33 minut

Gibanje Svoboda bo razkrilo kandidate za volitve v DZ

K. M., STA

Premier in predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob

Premier in predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob

Foto: STA

Gibanje Svoboda bo popoldne na volilni konvenciji predstavilo program in kandidate za volitve v DZ. S podrobnostmi obojega so bili doslej precej skopi. Program so sicer zasnovali na ukrepih za socialno državo, družbo znanja, gospodarsko uspešnost in razvoj ter varnost in odpornost. O ekipi pa pravijo, da bodo stavili na vodilne ljudi v stranki.

V danes največji vladni stranki, ki se je na parlamentarne volitve kot politična novinka prvič podala pred štirimi leti, po mandatu vodenja države poudarjajo, da njihovo delo še ni končano.

Prepričani so, da bo izbira na volitvah 22. marca jasna, in sicer med nadaljevanjem stabilnosti ali vrnitvijo v politiko delitev in zastoja.

Danes bodo tako predstavili svoj volilni program in kandidate. Napovedujejo ukrepe za krepitev socialne države po meri Slovenk in Slovencev, družbe znanja in prihodnosti, gospodarske uspešnosti in razvoja ter varnosti in odpornosti države. Kandidati, ki so jih postavili na listo stranke, pa predstavljajo ekipo, ki bo to vizijo uresničila, navajajo v Svobodi.

Veliko imen doslej niso razkrili 

Prav veliko imen, na katera bodo stavili, doslej sicer niso razkrili. Po potrditvi kandidatne liste na organih stranke v četrtek so napovedali le, da bodo politično pot nadaljevali z izkušenimi kandidati, ki imajo ustrezne kompetence za odgovorne funkcije v državi.

Med njimi bo torej kar nekaj aktualnih poslancev in ministrov, ob predsedniku stranke in premierju Robertu Golobu med drugim predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, podpredsednika stranke Matej Arčon in Klemen Boštjančič, generalni sekretar stranke Matej Grah in vodja poslancev Nataša Avšič Bogovič.

