Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
7.17

Svoboda na organih stranke o kandidatih in programu na prihajajočih volitvah

Gibanje Svoboda | Kandidate in program bodo v Gibanju Svoboda predstavili na sobotni volilni konvenciji. | Foto STA

Kandidate in program bodo v Gibanju Svoboda predstavili na sobotni volilni konvenciji.

Foto: STA

Na organih največje vladne stranke Gibanje Svoboda bodo danes njeni člani razpravljali in potrjevali volilni program in kandidatno listo, na katera bo stranka stavila v boju za poslanske sedeže. Kot obljubljajo, s programom predstavljajo vizijo nadaljnjega razvoja Slovenije, na listi pa ekipo, ki bo to sposobna uresničiti v vnovičnem mandatu.

Glede kandidatov, ki bodo na parlamentarnih volitvah 22. marca nastopili na strankini listi, in njihovih okrajev so bili v Gibanju Svoboda doslej še precej skrivnostni. Ob tem so poudarjali zlasti, da morajo zeleno luč kandidatom najprej prižgati organi stranke.

Med evidentirani kandidati je sicer večina ministrov Svobode, pa tudi vsi aktualni poslanci, a to še ne pomeni, da bodo vsi na listi tudi nastopili. Končna podoba celotne liste kandidatov, ki jo bodo ponudili volivcem, utegne torej bolj jasna postati po zasedanju organov stranke, ko je napovedana tudi izjava predstavnikov stranke.

Kandidati in program bodo znani na sobotni volilni konvenciji

Enako velja za volilni program, ki ga bodo v stranki prav tako potrjevali danes. Program bo, kot je že na jesenskem kongresu stranke napovedal njen predsednik in premier Robert Golob, temeljil na štirih stebrih za moderno državo. Ti so socialna država po meri ljudi, družba znanja, uspešno gospodarstvo ter varna in odporna Slovenija.

"Program predstavlja vizijo nadaljnjega razvoja Slovenije, kandidatna lista pa ekipo, ki bo to vizijo sposobna uresničiti v prihodnjem mandatu, saj naše delo še ni končano," po štiriletnem mandatu na čelu države poudarjajo v Gibanju Svoboda.

Tako kandidate kot program pa bodo javnosti podrobno predstavili na sobotni volilni konvenciji.

Gibanje Svoboda se bo na državnozborske volitve tokrat podalo drugič, tokrat kot zmagovalka prvih volitev, kjer je pred štirimi leti tedanja politična novinka osvojila 41 poslanskih mest. Pozneje pa so z oblikovanjem koalicije s SD in Levico postali največja stranka aktualne vlade, ki jo vodi prvak Svobode Golob.

