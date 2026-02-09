Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
praznik prosti dnevi koalicija Levica Gibanje Svoboda Nataša Avšič Bogovič

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 13.56

3 minute

V koaliciji niso navdušeni nad predlogom Levice glede prostih dni

Nataša Avšič Bogovič | Nataša Avšič Bogovič je prepričana, da predlog Levice v tem trenutku ni zrel za sprejetje, zato mu v Svobodi nasprotujejo. | Foto Gaja Hanuna

Nataša Avšič Bogovič je prepričana, da predlog Levice v tem trenutku ni zrel za sprejetje, zato mu v Svobodi nasprotujejo.

Foto: Gaja Hanuna

V Gibanju Svoboda menijo, da predlog Levice za enako število prostih dni vsako leto trenutno ni zrel za sprejetje, zato njihove podpore ne uživa, je za STA dejala vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič. V SD po besedah poslanca Mateja Tašnerja Vatovca o predlogu še niso govorili, do njega se bodo "verjetno opredelili v kratkem", je napovedal.

Premier Robert Golob je že konec tedna na družbenih omrežjih sporočil, da v Svobodi predlogu nasprotujejo, danes pa je Nataša Avšič Bogovič pojasnila, da je za takšen predlog zakona potrebno usklajevanje na ekonomsko-socialnem svetu, saj področje zadeva tako gospodarstvo kot zaposlene. Prepričana je, da predlog v tem trenutku ni zrel za sprejetje, zato mu v Svobodi nasprotujejo.

Tudi v koalicijski SD so v bili v odzivu na podan predlog najmanjše koalicijske partnerice skopi z besedami. Kot je povedal poslanec SD Matej Tašner Vatovec, se bodo v stranki o predlogu še pogovorili.

Poslanska skupina Levice je v petek v DZ vložila predlog spremembe zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. S predlogom želijo zagotoviti enako število prostih dni vsako leto. Predlagajo, da se prost dan prenese na naslednji delovni dan, če praznik pade na soboto ali nedeljo.

praznik prosti dnevi koalicija Levica Gibanje Svoboda Nataša Avšič Bogovič
